Visualisierung des Holzhochhaus ‹Rocket & Tigerli› in Winterthur. Fotos: PD Implenia

«Seht her, was mit Holz möglich ist!» Der ‹Tages-Anzeiger› bespricht das höchste Holz-Wohnhochhaus der Welt, das in Winterthur gebaut wird. Ausserdem in der Presse: Stadtwerdung im Zeitraffer, Zürichs Wohnraumfonds und Altstättens Altstadtlabor. 30.05.2023 10:17

«Die Lokstadt auf dem Sulzerareal in Winterthur nimmt Form an und wächst in die Höhe», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Doch der Schluss- und Höhepunkt fehle noch: ‹Rocket & Tigerli›, mit 100 Metern das höchste Holz-Wohnhochhaus der Welt. Anfang 2024 starten die Bauarbeiten, Ende 2026 soll das Gebäude stehen. Der ‹Tagi› berichtet, die Investorin Ina Invest habe den strategischen Entscheid gefällt, ausschliesslich Mietwohnungen anzubieten: Man wolle diesen «Nachhaltigkeits-Leuchtturm» als Renditeobjekt im Portfolio halten. Gleichzeitig interviewt die Zeitung Patric Fischli-Boson, ZHAW-Dozent für Tragwerkslehre. Dieser lobt und hinterfragt den Bau: «Die Signalwirkung auf die Branche, die Behörden und die Gesellschaft ist extrem wichtig: Seht her, was mit Holz inzwischen möglich ist! Es ist ein Weckruf, der nötig ist und sehr viel bewirken kann im Kampf gegen den Klimawandel.» Obwohl die entwickelte Bauweise «extrem effizient» sei, sei bei Hochhäusern der Materialverschleiss pro Kubikmeter sehr gross, weil man sie besonders massiv und stabil bauen müsse. Das verbaute Holz werde zudem sehr stark behandelt, ausgesteift und verleimt, was auf die CO2-Bilanz schlage. Weitere Meldungen: – «Wie geht Verdichtung?»: Während 15 Jahren war Schlieren Gegenstand einer umfangreichen fotografischen Langzeitbeobachtung. Jetzt liegt die ‹Stadtwerdung im Zeitraffer› als Buch vor, berichtet die NZZ. – «‹Mogelpackung› oder ‹wichtiges Puzzleteil›?»: Die Stadt Zürich fördert heute schon Genossenschaften. Jetzt soll ein Wohnraumfonds mit 300 Millionen Franken dazukommen. Ein Gespräch im ‹Tages-Anzeiger›. – «Ein Büro auf Zeit für Stadtgespräche»: In Altstätten SG lädt die Gemeinde Anwohnerinnen und Ladeneigentümer ins ‹Altstadtlabor› zum Gespräch über Verkaufstrends und die Nutzung leerer Ladenflächen. Das ‹St.Galler Tagblat...