Eingang zum Hotel Park Hyatt Vienna das zur Signa-Gruppe gehört. Fotos: hyatt.com

René Benko wollte in Wien mit Rem Koolhaas oder Renzo Piano grosse Architektur schaffen. Die NZZ berichtet. Auch in der Presse: Hitzeminderung in Städten, alpine Fotovoltaikanlagen und Wohnpolitik in Zürich.

«Schwarze Löcher im Stadtbild» René Benko wollte in Wien mit Rem Koolhaas oder Renzo Piano grosse Architektur schaffen. Die NZZ berichtet. Auch in der Presse: Hitzeminderung in Städten, alpine Fotovoltaikanlagen und Wohnpolitik in Zürich. 12.01.2024 10:09

In der österreichischen Hauptstadt hat die Signa-Holding von René Benko architektonische Juwelen ausgehöhlt und Brachland mit gewaltigen Bauten zugestellt, berichtet die NZZ: «Namhafte Architekten haben Beihilfe geleistet.» Der österreichische Architekturkritiker Maik Novotny, der sich eingehend mit dem Phänomen Benko beschäftigt hat, beschreibt im Gespräch mit der NZZ «die dunkle Seite der Aufwertung»: dass sie nämlich «schwarze Löcher» schafft. Monokulturelle Räume. Der Wiener Stadtplanung sei durch Benkos Aktivitäten zu oft das Heft aus der Hand genommen worden. Der zweite Teil der Geschichte: Signa arbeitet mit berühmten Architekten zusammen und kapitalisiert deren Namen auf möglichst kostengünstige Weise. «Beim Blick auf die Entwürfe käme niemand auf die Idee, dass das direkt neben dem Wiener Museumsquartier gelegene ‹Lamarr› von Rem Koolhaas erdacht ist», schreibt die NZZ: «Mit seiner Lamellenfassade und den triumphbogenhaft grossen Eingängen ist das Gebäude ein architektonisches Dutzendprodukt.» Über das für Signa 2019 fertiggestellten Park Apartments am Wiener Hauptbahnhof, entworfen von Renzo Piano, sagt Maik Novotny: «Banale Investorenarchitektur, wie sie genauso in Kuala Lumpur oder sonst wo stehen könnte.» Der Artikel schliesst: «Politisch gesehen ist Wien ein ironischer Sonderfall. Ausgerechnet die Sozialdemokratie, die hier seit Jahrzehnten am Ruder ist, hat die Stadt zu jener Wohlfühloase gemacht, in der Investoren wie René Benko reich werden konnten. Nicht, dass Wien durch das System Benko ärmer geworden wäre. Verloren aber hat die Architektur.» Weitere Meldungen: – «Hitzeminderungen in Städten»: Der Zürcher Regierungsrat will die Bauvorschriften in Wohngebieten so ändern, dass Hitzewellen gemindert werden. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Mit Alleen, Rasenfugensteinen und Fassadenbegrünungen verpasst Baudirektorin E...