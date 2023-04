Wohnhaus Lindenstrasse in Basel von Burckhardt+Partner (Foto: Architektur Basel)

Ein Bau im Gellert-Quartier in Basel aus den 1960er-Jahren kommt unter Denkmalschutz, eine Villa vis-à-vis nicht. Die «Basler Zeitung» staunt: «Wird architektonische Hässlichkeit belohnt?» Anne Nagel, Leiterin Inventarisation und Dokumentation, erklärt: «Auch Bauten der Nachkriegsmoderne und späterer Jahre können architektonische Zeitzeugen und damit so schützenswert sein wie zum Beispiel Häuser aus dem Mittelalter.» Der Bau, zwischen 1963 und 1966 vom Basler Architekten Martin H. Burckhardt entworfen, ist ein Zeuge des Brutalismus. Besitzerin der Liegenschaft ist die Pensionskasse der Helvetia-Versicherungen. Die Helvetia beabsichtigt, das Ensemble um eine Etage aufzustocken, um zusätzliche, auch kleinere Wohnungen anbieten zu können. Weitere Meldungen: In Rüti ZH entsteht seit 75 Jahren das wohl bekannteste Designgartenmöbel: Der Altorfer-Liegestuhl, bekannt als Spaghetti-Liege. Die «Linth-Zeitung» war auf Fabrikbesuch. Heute werden die ersten Wohnungen im Hochhaus Tender auf dem Lokstadt-Areal in Winterthur bezogen. Der «Landbote» durfte vorab hineinschauen. Schweizer Studierende haben ein neues Elektrofahrzeug für kurze Strecken entworfen. Der «Tagesanzeiger» dokumentiert den Weg dorthin mit sechs Designs....