Auf dem Betonsockel der neue Dorfteil. Kulisse oder gelungenes Neudorf? Fotos: Kim Leuenberger

Schönes Resort? Ist Andermatt schön? Es diskutiert eine Expertenrunde. Weiter in der Presse: Die Schwierigkeiten des Hochwasserschutzes, Raumplanung, Artensterben, Energiedebatte und eine spektakuläre Baugrube in Walchwil ZG. 10.07.2024 09:52

Hochwasser und Klimaanpassung geben zu reden. Kleinklein macht Hochwasserschutz und Renaturierung im Detail schwierig, obwohl es eine Aufgabe ist, die immer dringlicher wird. Erstes Beispiel: Nachdem Österreich den vierten Staatsvertrag und die Finanzierung des Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekts Rhesi im Rheintal angenommen hat, zögert sich die Zustimmung in der Schweiz hinaus, insbesondere wegen des Widerstands der Bauern und der SVP, zu lesen im St. Galler Tagblatt. Nach den Hochwassern der letzten Wochen sollte aber klar sein, dass hier Handlungsbedarf besteht und die Natur mehr Platz braucht. Zweites Beispiel: Fluss-Renaturierungsstreit gibt es auch im Aargau. Die Aargauer Zeitung berichtet, ein Fussballplatz sei in Gefahr, weil die Bünz mehr Platz erhalten sollte. Weitere Meldungen: - Ist Andermatt schön? Nein, eher eine Kulisse. Die Luzerner Zeitung veranstaltete eine Diskussion in der Reihe «Kritik am Bau» mit Astrid Staufer, Valentin Groebner, Vittorio Magnago Lampugnani und Christian Jott Jenny. Das Video und den Artikel gibt es bei der Luzerner Zeitung. - Raumplanungsdebatte: Der Berner Kantonsplaner Daniel Wachter verneint in einem Kommentar in der NZZ, dass die Raumplanun versagt habe, wie in derselben Zeitung vor ein paar Tagen zu lesen war. - Artensterben im Kleinen verhindern. In Südafrika findet eine gross anelegte Pflanzenjagd im Dschungel statt, weil von der Palmfarnart Encephalartos woodii nur noch männliche Exemplare bekannt sind. Die Suche nach dem weiblichen Gegenpart zur Rettung der Art läuft, die NZZ berichtet. - Der Ausbau der Wasserkraft gibt zu reden. Die grossen Umweltverbände stimmten dem Stromgesetz zu, Opposition kommt weiterhin von kleinen Verbänden wie Aqua viva. Warum, weiss der Tages-Anzeiger. - Einfach einen Schnitz aus dem Hang schneiden, das Häuschen dav...