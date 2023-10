Die Luftaufnahme von 1933 zeigt das Werk der Vereinigten Drahtwerke in Biel und im Hintergrund der bis heute bestehende Güterbahnhof.

Schlussstein in Biel Die Transformation des ehemaligen Industrieareals der Vereinigten Drahtwerke in Biel steht vor dem Abschluss. Ausserdem in der Presse: Schwimmende Bauten und Panton-Passage in Basel. 18.10.2023 09:47

Neben dem Bieler Güterbahnhof standen bis vor 20 Jahren Fabrikhallen der Vereinigten Drahtwerke. Seit 2012 wurde das Industrieareal in ein Wohnquartier transformiert, das den Namen Visavie trägt. «Gestern hat nun die Grundsteinlegung für den letzten Neubau auf dem Areal der ehemaligen Drahtwerke in Biel stattgefunden», schreibt das «Bieler Tagblatt». Immer wieder einmal wurde in Biel darüber gesprochen, dass die SBB den Güterbahnhof dereinst aufgeben könnte. «Auf dem frei werdenden Areal könnte dann ein noch viel grösseres neues Wohnquartier entstehen, quasi eine Stadt innerhalb der Stadt», so die Zeitung. Diese Idee sei jedoch in weite Ferne gerückt: Die SBB hat von 2019 bis 2022 die Produktionsanlage Ost erneuert. Der Güterbahnhof werde «bis auf Weiteres für den Bahnbetrieb genutzt», heisst es bei der Medienstelle der SBB. Weitere Meldungen: – «Land ist überbewertet», sagt der nigerianische Architekt Kunlé Adeyemi. Er entwirft schwimmende Bauten, die dem steigenden Meeresspiegel trotzen, berichtet die «NZZ». – «Panton-Passage bleibt Basel erhalten – sie wird neu aufgebaut», titelt die «BZ». Lange war es still um die Zukunft des begehbaren Kunstwerks beim Unispital-Parking. Jetzt ist klar: Die Passage wird rekonstruiert....