Das Gaswerkareal in Bern. Fotos: Nicole Hametner

«Sanierung des Gaswerkareals verschlingt weitere Millionen» Mehr stark verschmutzte Material verteuert die Sanierung des Berner Gaswerkareals. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: die Begrünung der Basler Kaserne und der neue Sennhof in Chur. 15.05.2023 10:23

Bevor auf dem Berner Gaswerkareal ein neues Quartier gebaut werden kann, muss der kontaminierte Boden saniert werden. 22 Millionen Franken hat Energie Wasser Bern (EWB) für die aufwendigen Arbeiten budgetiert, die seit Ende August 2021 im Gang sind. Nun sind allerdings «unvorhergesehene Mehrleistungen erforderlich», berichtet der ‹Bund› heute. «Konkret: Der Anteil stark verschmutzten Materials war höher als erwartet.» Auf Anfrage gibt EWB bekannt, was dies in Franken bedeutet: rund 3,4 Millionen. Trotzdem soll die Sanierung laut EWB wie ursprünglich geplant im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Danach ist das Areal grundsätzlich parat für die von der Stadt Bern geplante Überbauung. «Im Unterschied zu EWB kann die Stadt ihren Fahrplan aber – wie so oft gerade bei grösseren Projekten – nicht ansatzweise einhalten», schreibt der ‹Bund›. Während es im Oktober 2021 hiess, dass die Volksabstimmung über die notwendigen Zonenplanänderungen voraussichtlich Mitte 2023 stattfinde, fehlt ein entsprechender Eintrag in der bis nächsten Frühling vorausblickenden städtischen Abstimmungsplanung. Weitere Meldungen: – «Der Innenhof der Basler Kaserne soll endlich grüner werden»: Während sich das umgebaute Gebäude modern und offen präsentiert, sieht der Innenhof trostlos aus. Eine Motion fordert Verbesserung, berichtet ‹BZ Basel›. – «Churs neuer Platz zum Verweilen»: Auf dem Sennhof, wo einst Häftlinge ihre Strafe absassen, ist ein neuer Ort der Begegnung und des Geniessens entstanden. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Solaranlage am Walensee: Die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke verfolgen die Pläne für eine grosse Photovoltaik-Anlage am Walensee weiter. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Kein Betonklotz am Bahnhofplatz»: Frauenfeld verfüge über genügend Instrumente um einzugreifen, sollte bei einem Verkauf des Casinos...