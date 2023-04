Bauherrschaft und Planerteam beim Spatenstich für das Projekt Holliger in Bern.

Ritual Spatenstich Warum findet das steife Ritual zum Baubeginn dauernd statt? fragt der ‹Bund› heute. Ausserdem in der Presse: Graubündens Richtplan Energie, Basels Autobahnstreit und per Schiff zum Böögg. 13.04.2023 10:35

«Was soll dieses steife und ungelenke Ballett?», fragt der ‹Bund› und beantwortet die wichtigsten Fragen zum Ritual Spatenstich: Seit wann gibt es die Tradition des Spatenstichs? Welche Projekte verdienen einen Spatenstich? Wie läuft der Spatenstich organisatorisch ab? Warum sind die Schaufeln beim Spatenstich meist blau? Was verspricht sich die Politik vom Spatenstich? Und zu guter Letzt: Warum verachten die Medien Spatenstiche? Weitere Meldungen: – «Umweltorganisationen kritisieren Richtplanentwurf»: Der Kanton Graubünden hat seinen Vorschlag für den neuen Richtplan Energie präsentiert. WWF und Pro Natura sind unzufrieden, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «Widerstand gegen Bau in der Grünzone»: In einer Churer Grünzone will die Stadt einen Generationenpark und ein IBC-Gebäude für die Stromversorgung bauen. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Keinerlei Mobilitätskonzept»: Basel-Stadt zankt sich über die Zukunft der Osttangente und die Baselbieter streiten über den Achtspurausbau bei Schweizerhalle. Jetzt geraten die Baudirektoren unter Druck, schreibt ‹BZ Basel›. – «Hier schwimmt Bern bald olympia- und gendergerecht»: Der Bau der grossen 50-Meter-Schwimmhalle im Berner Neufeld nimmt Konturen an. Der ‹Bund› berichtet. – «Als der Sechseläutenplatz ein Hafen war»: Die Schwyzer Ehrengäste reisen morgen mit dem Ledischiff fürs Sechseläuten an. Einst hätten sie direkt dort anlegen können, wo in der heutigen Zeit der Böögg verbrannt wird, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›....