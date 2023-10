Das Recherchenetzwerk ‹Bellingcat› wendet räumliche Werkzeuge an, um im Krieg in Nahost gegen Desinformation vorzugehen. Screenshot von bellingcat.com

Krieg in Nahost: Ein Blick auf das investigative Recherchenetzwerk ‹Bellingcat›. Ausserdem in der Presse: Marktanteile des öffentlichen Verkehrs, New Work, Solarexpress.

Räumliche Werkzeuge gegen Desinformation Krieg in Nahost: Ein Blick auf das investigative Recherchenetzwerk ‹Bellingcat›. Ausserdem in der Presse: Marktanteile des öffentlichen Verkehrs, New Work, Solarexpress. 13.10.2023 11:00

Das nicht-staatliche Recherchenetzwerk ‹Bellingcat› veröffentlichte am 11. Oktober 2023 einen Artikel mit dem Titel «Hamas Attacks, Israel Bombs Gaza and Misinformation Surges Online». ‹Bellingcat› schreibt zum Krieg in Nahost: «Neben glaubwürdigen Berichten über den sich entwickelnden Konflikt wurden im Internet auch Fehlinformationen über Vorfälle verbreitet, die beiden Seiten zugeschrieben werden.» Und weiter: «Fehlinformationen sind in diesem Fall besonders schändlich, da sie oft authentische Informationen mit Hörensagen vermischen und dazu führen können, dass etwas wirklich Aufzeichnungswürdiges – wie ein Militärschlag in einem städtischen Gebiet – mit einer viralen Unwahrheit in Verbindung gebracht wird.» In der veröffentlichten Recherche deckt Bellingcat einige Fälle auf. Dazu vergleicht das Recherchenetzwerk Social Media Posts, geolokalisiert Kampfhandlungen und mappt geometrische Anhaltspunkte im städtischen Raum. Die Anwendung von räumlichen Werkzeugen dient hier der Beweisführung. Weitere Meldungen: – Der öffentliche Verkehr hat Marktanteile verloren: eine Umfrage des Bundes und die grossen Auswirkungen der Pandemie in der NZZ. – «Was wäre, wenn wir alle nur noch 50 Prozent arbeiten würden?»: Der ‹Tages-Anzeiger› interviewt Ion Karagounis vom WWF, der im Dienste der Umwelt an neuen Wirtschaftsmodellen forscht. – «Solarexpress» in Davos: Über die Umsetzung einer hochalpinen Solaranlage mitten im Parsenngebiet entscheidet schon bald das Ortsparlament und Stimmvolk, berichtet die ‹Südostschweiz›....