Das Bauen in Brè sopra Locarno soll rücksichtsvoller werden.

Locarno will am Hausberg zurückhaltender bauen. Weiter in der Presse: SBB-Planungen in Basel und der Migros-Mega-Schlachthof in der Freiburgischen Broye.

08.07.2024 09:24

2019 forderte eine Volksinitiative weniger Ausnützung und mehr Landschaftsschutz beim Bauen im Wohn- und Feriengebiet Monte Brè oberhalb von Locarno. Die Stadt verhängte eine Planungszone und hat nun in der Zwischenzeit den Zonenplan und das Planungsreglement angepasst, wie der Corriere del Ticino berichtet. Beides liegt bis Ende August öffentlich auf. Die Ausnützung wird reduziert, der Hotelbonus überarbeitet, die Zahl der Parkplätze begrenzt und Landschafts- und Landwirtschaftsschutzzonen eingerichtet. Auch eine Quartierplanpflicht sowie die Sicherung und Pflege von Trockenmauern, Brunnen und Kapellen werden festgelegt. Konkret soll die Ausnützungsziffer von 0,4 auf 0,3 gesenkt werden und 75 Prozent der Parzellenfläche freigehalten sowie mindestens die Hälfte davon begrünt werden. Grössere Hotel- und Tourismusbetriebe müssen einen Quartierplan erarbeiten und eine höhere Qualität vorlegen, wenn sie eine höhere Ausnützung möchten. Der Plan lehne sich genau an die Forderungen der Volksinitiative an mit dem Ziel, «ein gutes Gleichgewicht zwischen der touristischen und wohnbaulichen Entwicklung und dem Schutz des Bodens» zu erreichen, schreibt der Corriere del Ticino. Weitere Meldungen: – 24 Heures berichtet erneut über den Mega-Schlachtfhof, den die Migros bis 2028 in der Freiburger Broye bauen will. Das gigantische 400 Millionen-Franken-Projekt muss mit Einsprachen rechnen, vor allem seitens der lokalen Gruppe EcoTransition. – Die vielen grossen Projekte am Basler Bahnhof kommen sich in die Quere, berichtet die BaZ. «Die komplexen Koordinationsplanungen der SBB sorgen für Verzögerungen.» – Auch der Tagi hat die «nervenden» älteren Herren rund um Martin Hofer entdeckt, die in Zürich-West planerisch eingreifen....