Konkurrenz für den Eiffelturm: die Tours Duo von Jean Nouvel. Foto: Wikimedia commons

Jean Nouvel hat mit den «Tours Duo» das Pariser Stadtbild verändert. Weiter in der Presse: Neubauten in Bern, Vermieter in der Verantwortung und die Verführungskraft physischer Shoppingerlebnisse.

Im obersten Stock des Too Hotel lasse sich Paris aus einer neuen Perspektive betrachten, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Das neue Viersternehotel ist in einem der spektakulärsten Neubauten der Stadt untergebracht: den Tours Duo. «Die Zwillingshochhäuser, entworfen vom Stararchitekten Jean Nouvel, sind nun der dritthöchste Gebäudekomplex von Paris - nach Eiffelturm und Tour Montparnasse.» Gebaut wurden sie auf einer Industriebrache in einem alten Arbeiterviertel. Nebst Fernsicht punkten sie mit Zimmern, die der Stardesigner Philippe Starck eingerichtet hat – und einem Neigungswinkel von knapp fünf Prozent. Damit seien sie schräger als der Schiefe Turm von Pisa. Weitere Meldungen: – «Vermieter sollen zu lebendigen Innenstädten beitragen»: Dass Jelmoli schliessen müsse, liege auch an der Immobilienbesitzerin Swiss Prime Site (SPS), schreibt die NZZ. Statt nur auf die Rendite zu fokussieren, stünden Vermieter auch in der Verantwortung, Innenstädte attraktiv zu halten. – «Weshalb Architektur mehr ist als bloss Geschmackssache»: Die Architektin Sonja Huber erklärt auf einem Spaziergang durch Bern, wie gutes Bauen heute geht. ‹Der Bund› berichtet. – Das Bröckeln einstiger Konsumpaläste bedauert die bz – und erklärt, warum Onlineshopping niemals das ziellose Schlendern durch die bunte Warenwelt ersetzen kann. – «Ein Basler Architekt baut sein Leben aus»: Peter Fierz hat eine literarisch erzählte Biografie verfasst. Die bz berichtet. ...