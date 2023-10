So soll das Sommerbad im neuen Sportzentrum in der Nähe der Messe Zürich aussehen. Stehen soll die Anlage 2030. (Visualisierung Studio Blomen)

Die Mehrkosten für das Sportzentrum in Oerlikon wecken Zweifel an der Planungskompetenz im Baudepartement, meint der ‹Tages-Anzeiger›. Auch in der Presse: Zürichs Wohnbau-Initiative und Strom vor Naturschutz.

«Nonchalance bei Baukosten in Zürich» Die Mehrkosten für das Sportzentrum in Oerlikon wecken Zweifel an der Planungskompetenz im Baudepartement, meint der ‹Tages-Anzeiger›. Auch in der Presse: Zürichs Wohnbau-Initiative und Strom vor Naturschutz. 05.10.2023 10:34

Rund 400 statt 210 Millionen Franken wird das Sportzentrum in Zürich-Oerlikon voraussichtlich kosten. Laut dem Stadtrat seien die Teuerung, Altlasten im Baugrund und Projektanpassungen verantwortlich. «Die Kostensteigerung scheint das Klischee zu bestätigen, dass sparsames Bauen in der Stadt Zürich offenbar sekundär ist. Vor einem privaten Bauherrn hätte es ein Architekt wohl sehr schwer, wenn sich mitten im Projekt die Baukosten verdoppeln würden», kommentiert der ‹Tages-Anzeiger›. «Nonchalante Kalkulationen wie beim Sportzentrum Oerlikon untergraben letztlich das Vertrauen der Zürcherinnen und Zürcher in die Planungs- und Finanzkompetenz der Stadtregierung. Und sie könnten die Zustimmung zum Sportzentrum Oerlikon beim Härtetest an der Urne gefährden.» Verspätungen und höhere Kosten – bei den Bauprojekten der Stadt Zürich harzt es in letzter Zeit immer wieder, schreibt auch die NZZ. Doch Stadtrat André Odermatt wolle nichts von systemischen Problemen in seinem Departement wissen: «Es handle sich bei allen Projekten um Einzelfälle, in denen projektbezogene Gründe zu den Mehrkosten geführt hätten.» Weitere Meldungen: – «Zürcher Stadtrat legt Gegenvorschlag zur Wohnbau-Initiative vor»: Obwohl die Regierung das Anliegen der Initianten unterstützt, macht sie einen Gegenvorschlag: Ohne Wachstumsziele, aber mit einer zusätzlichen Stiftung als Begünstigte. Der ‹Tages-Anzeiger› informiert. – Nachdem seine Baustelle mit einem Baustopp belegt wurde, macht ein Kandidat fürs Flawiler Gemeindepräsidium seinen Fall öffentlich und gewährt Akteneinsicht. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Pioniere der idealen Karbonbilanz»: ‹24heures› stellt zwei Landwirtschaftsbetriebe vor, die besonders wenig C02 verbrauchen und den Boden schonen. – Vor 10 Jahren wurde die Zollfreistrasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein eingeweiht. Die ‹BZ B...