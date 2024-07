Als autoarmer Quartierteil konzipiert: Das Hunziker-Areal der Baugenossenschaft «Mehr als wohnen» in Zürich-Oerlikon.. Fotos: Lucas Ziegler

Neubauten ohne Parkplätze Der Zürcher Kantonsrat will das autoarme Wohnen ermöglichen. Tagi und NZZ berichten. Auch in der Presse: Payerne begrünt die Begegnungszone, ein neuer Park für Wil und die visionärsten Kirchen Europas. 02.07.2024 10:53

Heute schreibt das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich vor, dass zu einem Neubau zwingend Parkplätze zu planen sind. «Es gilt die Faustregel: ein Parkplatz pro Wohnung», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Diese Regelung ist zu starr und nicht mehr zeitgemäss. «Denn die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen verändern sich. So bewegen sie sich in den Innenstädten vorwiegend mit dem öffentlichen Verkehr sowie mit dem Fahrrad und weniger mit dem Auto.» Neu sollen Bauherrschaften deshalb nicht mehr Parkplätze «für Motorfahrzeuge», sondern generell für «Verkehrsmittel» erstellen müssen. Je nach Ort des Baus können das in Zukunft auch nur noch Parkplätze für E-Scooter, Fahrräder und Lastenvelos sein. Neu geregelt wird auch, wie die Gemeinden in Zukunft die Parkplatz-Ersatzabgaben verwenden dürfen. Dieses Geld geht in einen Fonds und muss in Projekte des öffentlichen Verkehrs oder in den Bau von Parkierungsanlagen in der Umgebung investiert werden. Neu sollen die Fondskassen deshalb auch für Projekte des Velo- oder Fussverkehrs geöffnet werden. Die NZZ hält fest, dass alle Parteien Vorteile in der neuen Regelung sehen: «Die FDP lobt die Flexibilisierung, die privaten Bauherren nützen werde. Die GLP schätzt die Modernisierung des kantonalen Gesetzes, das heute zu sehr auf Motorfahrzeuge ausgerichtet sei. SP und Grüne träumen von vielen neuen autofreien Überbauungen und mehr Mitteln für den Veloverkehr. Die Mitte findet Kompromisse an und für sich gut und spricht von einem ‹goldenen Mittelweg›, der die Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspiele.» Weitere Meldungen: – Die Gemeinde Payerne will seine Innenstadt umgestalten und daraus eine begrünte Begegnungszone machen. ‹24heures› schreibt über die «urbanistische Herausforderung». – «Die visionärsten Kirchen von Europa»: Der Fotograf Jamie McGregor Smith zeigt im Bildband ‹Sacred M...