Nachrufe auf zwei Architekten Diese Woche sind zwei bedeutende Architekten gestorben: Arno Lederer in Deutschland und Balkrishna Doshi in Indien. Ausserdem: Welthauptstadt der Architektur, Solarpflicht für Neubauten, Tech Cluster Zug. 27.01.2023 10:44

Die «Süddeutsche Zeitung» berichtete diese Woche über den Tod des deutschen Architekten Arno Lederer, der im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Der Mitgründer des Büros Lederer Ragnarsdóttir Oei in Stuttgart war einer der prägendsten Architekten der deutschen Nachkriegsmoderne. Lederer habe die Architekturempathie und die Stadtempathie miterfunden, heisst es im Nachruf von Gerhard Matzig. «Arno Lederer war kein Formalist, er hat Häuser gebaut. Gute Häuser. Was könnte ein Architekt Bedeutenderes leisten?» Ebenfalls diese Woche verstorben ist Balkrishna Doshi, «Indiens grösster Architekt», wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. Der Pritzkerpreisträger ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren verschieden. Doshi arbeitete vier Jahre lang bei Le Corbusier und war einer der wenigen Pioniere moderner Architektur in Indien, so die Zeitung. Zu Doshis wichtigsten Werken zählt sein eigenes Architekturbüro Sangath in Ahmedabad ebenso wie die berühmte Wohnsiedlung Aranya in Indore für Menschen mit geringem Einkommen. Weitere Meldungen: – Kopenhagen läutete letzte Woche offiziell das Jahr als Welthauptstadt der Architektur ein, melden die «Südostschweiz». Gute Architektur sei zu einem wichtigen Teil der dänischen Identität geworden, sagte der Sohn von Königin Margrethe II. – «Ukrainerinnen wollen ihr Land wiederaufbauen», titelt der «Blick». An der Berner Fachhochschule werden sie für die Zeit nach der Rückkehr ausgebildet. – Zugs Norden erfindet sich neu, schreibt die «Zuger Zeitung». Die Pläne des Tech Clusters Zug sind bekannt. Aber auch andere Entwicklungsgebiete der Stadt stehen vor gewichtigen Änderungen. – Die «NZZ» stellt modernisierte Entwürfe des alpinen Brettstuhls vor. Die Neuinterpretationen der rustikalen Klassiker kommen ohne Herzen und Schnitzereien daher.