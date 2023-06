2020 den Wettbewerb gewonnen, nun die Abstimmung: der Entwurf von Bollhalder Eberle Architektur für ein Schulhaus in Zürich-Saatlen. Fotos: Bollhalder Eberle Architektur

Modular ist nicht gleich günstiger Zürich stimmte für ein neues Schulhaus in Saatlen. Die NZZ sucht nach Alternativen zur «Schule der Superlative». Und findet sie auch in München nicht. Ausserdem: Stimmen zum Klimaschutzgesetz 19.06.2023 10:11

«München zeigt, wie Schulhäuser modular gebaut werden können» titelt die NZZ. In der Bayrischen Hauptstadt sucht Marius Huber nach Alternativen für das 231-Mio.-Franken-Schulhaus in Zürich-Saatlen. Für dessen Bau nach einem Entwurf von Bollhalder Eberle Architektur sich 80 Prozent der Stimmberechtigten ausgesprochen haben. Es sei «ein Votum für moderne Architektur, aber zugleich für eine sehr traditionelle Lösung des Schulraumproblems», schreibt er. Der Hintergrund: Neue Schulhäuser werden immer grösser und reagieren damit auf die Schülerinnenzahlen eines boomenden Stadtteils. Bald aber gehen die Schülerzahlen zurück und das Haus ist zu gross. Flexiblere Modelle seien gefragt. Eines findet sich eben in München. Auch dort herrscht Platznot durch wachsende Kinderzahlen und Ausbau des Tagesschulangebots, worauf die Stadt mit mehr als 70 neuen Schulhäusern antwortet – allerdings in einem Modulsystem. Dieses wurde vor rund zehn Jahren vom Büro Wulf Architekten entwickelt und basiert nicht wie ‹Züri-Modular› auf Containern die sich reihen und stapeln lassen, sondern auf grösseren, fast quadratischen Modulen. Die bestehen aus jeweils vier Unterrichtszimmern in den Ecken und weitere Räume dazwischen, gruppiert um eine zentrale Begegnungszone mit Lichthof. Spezialmodule enthalten ein Treppenhaus oder den Eingangsbereich. Als Systembauten seien diese Schulen nicht mehr zu erkennen, so die NZZ. Das Problem: ökonomisch ist das System nur, wenn viele Schulen damit gebaut würden, so wie in München. Die Pointe des Artikels: Das Büro Wulf Architekten nahm auch am Wettbewerb fürs Schulhaus Saatlen teil. Das Zürcher Hochbaudepartement teilte der Zeitung mit, der Entwurf von Wulf Architekten habe weder städtebaulich noch betrieblich überzeugt. Und sei von jenen in der engeren Auswahl der teuerste gewesen. Weitere Meldungen: - Viele Zeitungen kommentieren die A...