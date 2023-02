In Zürich wurden letztes Jahr 637 Wohnungen mehr als im Vorjahr gebaut. Fotos: Roland Fischer / Wikicommons

NZZ und Tages-Anzeiger interpretieren die Wohnbaustatistik 2022 der Stadt Zürich. Weiter in der Presse: Hochhaus in Basel, Park in St.Gallen und Wohnungsbau im Buch.

2566 Wohnungen wurden letztes Jahr in Zürich erstellt, 637 mehr als im Vorjahr. Über die Hälfte der Neubauwohnungen wurde durch private Gesellschaften erstellt, Genossenschaften bauten nur 359 Wohnungen. Die öffentliche Hand stellte im letzten Jahr gar keine fertig. Am meisten gebaut wurde in den Quartieren Altstetten, Wollishofen und Seebach, fasst der Tages-Anzeiger die neuste Auswertung des Amts für Statistik zusammen. Auch die NZZ nimmt das Thema auf und hat dazu Walter Angst, AL-Gemeinderat und Leiter Kommunikation beim Zürcher Mieterverband, befragt. Er sieht die gesteigerte Bautätigkeit zwiespältig und kritisiert: «Für ihren Bau musste preisgünstiger Wohnraum weichen. Die neuen Wohnungen sind deutlich teurer, weil im Neubau Immobilienfonds und Pensionskassen dominieren. Sie setzen auf maximale Ausschöpfung der Marktpreise.» So könne die Stadt das in der Zürcher Gemeindeordnung festgelegte Drittelsziel mit den heutigen Mitteln nicht erreichen, zitiert die NZZ den Politiker. Weitere Meldungen: – Fürs Heuwaage-Hochhaus sollen nächstes Jahr die Bagger auffahren, schreibt die BZ Basel Online anlässlich der Baupublikation für den 74 Meter hohen Turm von den Basler Architekten Miller & Maranta. «Das Hochhaus bietet das grosse Potenzial, die heute vorherrschende Hinterhofsituation des Birsigparkplatzes aufzuheben und durch die Freistellung des Gebäudes eine Öffnung des Stadtkörpers herbeizuführen», zitiert die BZ die Planer. – Ist der St.Galler Stadtpark ein Unort, fragt das St.Galler Tagblatt Passantinnen, Stadtpolizei, Suchthilfe, Nachbarn sowie Christian Reutlinger, Professor für Sozialraumforschung an der OST Ostschweizer Fachhochschule St.Gallen. Denn im Museumsquartier soll ein Teil einer Grünfläche bebaut werden. Dagegen wehren sich die Anwohnenden mit ihrer Initiative «Rettet das Wiesli». Über sie wird am 12. März abgestimmt. ...