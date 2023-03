Die neue Schulanlage Saatlen von Bollhalder Eberle Architektur und vetschpartner Landschaftsarchitekten, soll 2027 bereitstehen – sofern auch die Stimmberechtigten Ja sagen.

«Der auf 2027 geplante Schulhaus-Neubau Saatlen in Schwamendingen setzt neue Massstäbe – räumlich und finanziell», schreibt der ‹Tages-Anzeiger› heute. Die Stadt Zürich plant für 231 Millionen Franken einen Ersatzneubau des Zürcher Architekturteams Bollhalder Eberle, laut Hochbaudepartement das «grösste Stadtzürcher Schulhaus, das je gebaut wurde». Im Zürcher Gemeinderat wurde das Projekt angenommen, aber kontrovers diskutiert. Das Hauptproblem des Baus sei dessen «enorme Grösse», was betriebliche und organisatorische Probleme mit sich bringe, meinte AL. Für die SP könne Saatlen zum «Musterbeispiel für eine Weiterentwicklung der inklusiven Schule» werden, die Grünen heben die Bedeutung von genügend Raum für Rückzugsmöglichkeiten für Kinder und Lehrpersonen hervor. Wichtig sei auch ein attraktiver Aussenraum, worauf im Falle des Saatlen-Neubaus geachtet werde. «Doch machen Gross-Schulhäuser auch aus pädagogischer Sicht Sinn?», fragt der ‹Tages-Anzeiger›. Dazu sei in der Schweiz wenig bekannt, sagt Bildungsforscher Stefan Wolter. Für ihn überwiegen insgesamt eher die Vorteile grösserer Schulen. Weil Angebote wie Musikräume, Sportanlagen, Bibliotheken oder Mehrzweckräume besser ausgelastet werden können, seien sie tendenziell auch besser ausgestattet. Weitere Meldungen: – «Mit ihrer Handschrift schrieb sie Baugeschichte»: Die in Chur geborene Architektin Tilla Theus wird mit dem Bündner Kulturpreis ausgezeichnet. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Campus-Debakel in Biel»: 102,7 Millionen Franken muss der Grosse Rat für den Prestigebau zusätzlich bewilligen. Der Kanton Bern fällt den Launen der Weltwirtschaft zum Opfer, schreibt der ‹Bund›. – «Neues Baugesetz im Kanton Bern tritt in Kraft»: Ab April gilt im Kanton Bern das neue Baugesetz. Es soll Raumplanungsverfahren beschleunigen und den Gemeinden mehr Handlung...