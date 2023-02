Unterwegs im Wallis. Quelle: Wikimedia Commons

Man muss Häuser nicht schön finden, um sie zu schützen Corona und der Klimawandel verändern die Arbeit der Walliser Denkmalpflege, berichtet die NZZ. Ausserdem in der Presse: Schauspielhaus Zürich, Kantinenfutter, Energiewende. 06.02.2023 11:53

Supersaxo gegen Schiner. Die Zeitreise durch die gebaute Geschichte des Wallis, die heute in der ‹NZZ› zu lesen ist, beginnt mit einer Fehde im 16. Jahrhundert. Der eine hatte in Sitten die Kirche neu bauen lassen, der andere widmete sich seiner Kapelle in der bestehenden Kathedrale. Heute kümmern sich die Denkmalpflegerin Maria Portmann und ihr Team um die Bauten, die für Epochen und Ereignisse stehen. «Wir versuchen vor allem zu konservieren, oft zu restaurieren, weniger zu renovieren.» Was fehlt, bleibt Lücke. Das Walliser Inventar umfasst aber nicht nur Bischofssitze und Domkapitel, sondern auch Alltagsbauten. Geschildert wird die Arbeit einer Denkmalpflege, die die Zeitenwende geschafft hat und sich den jüngsten Herausforderungen annimmt. Wenn es um die Weiternutzung geschützter oder ortsbildprägender Bauten geht, etwa. Denn «ein Gebäude unter Schutz zu stellen, ist das eine. Aber was bringt mir das schönste Haus, wenn ich niemanden habe, der es nutzt und unterhält?» Auch zu neueren Herausforderungen machen sie sich Gedanken und so endet die Reise, vorerst, mit einem Blick über die Zermatter Tourismuslandschaft. Die Denkmalpflege ist in den 1980er-Jahren angekommen. «Wer weiss, in hundert Jahren finden unsere Nachfolger das ja vielleicht gut.» Weitere Meldungen: – Heute geben die Intendanten des Schauspielhauses Zürich – aller Voraussicht nach – ihren Abgang bekannt. Eine Bankrotterklärung in der ‹bz›. – In der SBB-Kantine am Rand des Kreises 4 sieht man, wie Zürich in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Der ‹Tages-Anzeiger› auf Besuch. – Bäuerinnen und Bauern sollen beim Umstieg auf erneuerbare Energien mithelfen. Solaranlagen auf Äckern im ‹Tages-Anzeiger›....