Welcher Raum ist öffentlich zugänglich? Laut der ‹Woz› die zentrale Frage zum Landschaftsschutz. Im Bild der Stadtstrand von Genf. Fotos: Yann Mingard

Urs Honegger 29.09.2022 11:02

Landschaftsschutz als Klassenfrage 29.09.2022

«Die Berge bröckeln, die Planer:innen gestalten, die Zersiedlung geht weiter – und warum redet niemand über Klassenfragen?», fragt die ‹Woz› heute. Die Zeitung berichtet in einem langen Artikel über den 3. Schweizer Landschaftskongress und kommt zum Schluss, dass Landschaftsschützer:innen gegenüber dem geballten Angriff gegen die Umweltgesetze recht hilflos wirken. «Ja, in diesem Land wird so viel geplant, geregelt, gestaltet. Aber wie viel bringt das, wenn gleichzeitig das Parlament für den Autobahnausbau Milliarden spricht, die Gemeinden in ihren immer noch viel zu grossen Bauzonen landschaftsfressende Flachbauten bewilligen – weil die Gewerbevertreter:innen im Lokalparlament sitzen – und Immobilienkonzerne gesichtslose Wohnwürfel in die Landschaft pflanzen, die niemand braucht?» Zentral sei die Frage, welcher Raum öffentlich zugänglich ist. «Und das ist eine Klassenfrage. Welche Raumplanung, welchen Umgang mit Räumen brauchen Menschen mit wenig Möglichkeiten und wenig Geld? Die oft dort wohnen, wo es laut, eng und die Luft schlecht ist?» Am Landschaftskongress sei es darum kaum gegangen. Öffentliche Parks von hoher Qualität seien ein guter Anfang, mehr aber auch nicht. «Die heftig diskutierten Fragen nach Privilegien, nach Perspektiven jenseits des weissen Mittelstands – in der Landschaftsszene sind sie noch nicht angekommen», schliesst die ‹Woz›. Weitere Meldungen: – Der Standort und die Ausgestaltung eines Seerestaurants am Zürcher Bürkliplatz geben zu reden. Der Vorschlag der Stadt wird als Mogelpackung kritisiert, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Eine Testplanung solle nun Klarheit bringen. – Der Franklinturm in Zürich-Oerlikon ist bald fertig: «Es ist nur eines von vielen Hochhäusern, die in den nächsten Jahren in Zürich gebaut werden sollen», schreibt die NZZ. – «Die gläserne Krone wackelt»: Die geplante Aufstocku...