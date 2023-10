Sechs verschiedene Schweizen, zu sehen in der heutigen NZZ.

Natur und Landschaft als Wahl-Verliererinnen? Die Klimakrise zählt zu den grossen Sorgen der Menschen, aber sie haben nicht grün gewählt. Die Wahlen dürften den Graben zwischen Klimaschutz sowie Landschafts- und Biodiversitätsschutz vertiefen. 23.10.2023 11:14

«Nachdem die Parteien mit dem «Grün» im Namen verloren haben, dürften die Ambitionen des Parlaments zur Reduktion der Treibhausgase etwa im Strassenverkehr oder beim Heizen weiter nachlassen», bilanziert die NZZ. «Nach diesen Wahlen dürfte mehr denn je die Devise des neuen Energieministers Albert Rösti vorherrschen: Klimapolitik ist primär Energiepolitik.» Es sei anzunehmen, «dass bald eine ernsthafte Debatte über die Atomkraft geführt wird.» Neben der SVP seien auch grosse Teile der FDP offen für Atomkraft; die Schlüsselrolle werde wohl die Mitte-Partei spielen. Mit Blick auf Natur und Landschaft stellt die NZZ eine wichtige Frage zur nahen Zukunft: «Im Parlament war die SVP-Fraktion beim Mantelerlass zum Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken gespalten. Wird sie ihn unterstützen, falls das Referendum dagegen zustande kommt?» Weitere Meldungen – Münchenstein führt einen Mehrwertausgleich von 50 Prozent auf Ein-, Auf- und Umzonungen sowie auf Quartierpläne ein, was schweizweit der höchste Wert ist. Die Volksabstimmung hat den Entscheid der Gemeindeversammlung bestätigt, wie die BZ berichtet. – Ostermundigen will nicht: Während Bern zustimmt, lehnt der Vorort die Fusion mit der Stadt ab und dies deutlich, wie der Bund schreibt. – Breitenbach hat das «räumliche Teilleitbild Isola» angenommen. 600 Wohnungen sollen entstehen, berichtet ebenfalls die BZ. – Über 400 Einsprachen sind in Préverenges gegen eine Überbauung eingereicht worden, die unter anderem 85 Wohnungen umfasst, berichtet 24 Heures. – Günstige Elektro-Autos aus China dürften bald den Schweizer Markt erobern und deren Verkauf ankurbeln. «Wir müssen darauf achten, dass Elektroautos tatsächlich Verbrennungsautos ersetzen und nicht zum Zweit- oder Drittauto werden», sagt der Grünen-Nationalrat und VCS-Vorstand Michael Töngi in 24 Heures. – Wie Nachbarschafts...