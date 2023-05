Landesausstellung 2032? Drei Vereine ringen um die Ausrichtung der nächsten Landesausstellung. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: ein Tunnel für den Bahnhof Bern und Förderbeiträge für klimafreundliche Umbauten in Zürich. 16.05.2023 11:04

«Die nächste Landesausstellung könnte 2032 stattfinden», schreibt der ‹Bund›, «mehrere Vereine stehen in den Startlöchern und feilen an Konzepten». An einer Pressekonferenz in Bern hat der Bewerber Nexpo sein Konzept präzisiert: Geht es nach der Nexpo, soll 2032 eine dezentrale Landesausstellung im ganzen Land stattfinden. Geplant wäre sie eigentlich bereits 2027 gewesen. Grund für die Verschiebung: Eine Landesausstellung mit Bundesbeteiligung sei «angesichts der Sparmassnahmen beim Bund und den Kantonen» vor 2030 nicht realistisch, so der Bundesrat in einer Medienmitteilung Ende März. Das Nexpo-Konzept sieht vor, dass die Ausstellung über die ganze Schweiz verteilt wird. Der Bundesrat hat bisher noch nicht entschieden, wer den Zuschlag erhalten soll. Derzeit gibt es noch zwei weitere Initiativen: der Verein Svizra27, ein Zusammenschluss aus gewichtigen Exponenten aus Unternehmenden und Politikern aus der Nordwestschweiz, die zweite ist der Verein Muntagna, der die Landesausstellung in den Schweizer Alpen durchführen will. Weitere Meldungen: – «Pläne für Tunnel zwischen Bahnhof Bern und Europaplatz liegen auf»: Ab 2034 soll ein Tunnel zwischen dem Bahnhof Bern und der Haltestelle Europaplatz für Entflechtung sorgen. Der ‹Bund› berichtet. – «Mehr Geld gegen den Klimawandel»: Der Zürcher Kantonsrat erhöht die Förderbeiträge für klimafreundliche Umbauten um 16 Millionen Franken. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Realisiert das EWZ die Fernwärmezentrale im Unterwerk Selnau in Zürich, geht für Kritiker ein lebendiger Ort in der Innenstadt verloren. Sie planen eine neue Standortstudie mit Fokus Untergrund, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. – «Weniger Solarstrom als gedacht»: Das Solargrossprojekt in der Walliser Gemeinde Grengiols fällt deutlich kleiner aus als geplant. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Regierungen wollen Wil...