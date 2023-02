Blick vom Hochhaus Espacité auf die Avenue Léopold-Robert in La Chaux-de-Fonds. Fotos: Werner Huber

La Chaux-de-Fonds boomt und schrumpft trotzdem Warum sinkt die Einwohnerzahl in La Chaux-de-Fonds, obschon die Wirtschaft boomt? Eine Reportage sucht Antworten. Ausserdem in den Medien: Widerstand, graue Energie, Holzhandel und Hausbesetzungen. 17.02.2023 08:40

Während alle grossen Schweizer Städte in den letzten zehn Jahren gewachsen sind, schrumpft La Chaux-de-Fonds. Das ist erstaunlich, denn die Wirtschaft boomt – hauptsächlich dank der Uhrenmarken Tag Heuer, Breitling und anderen. Aber auch dank zahlreicher Mikromechanikfirmen. Die Mieten sind tief, Wohnraum gebe es im Überfluss, schreiben die Tamedia-Zeitungen in ihrer Reportage über Le Corbusiers Geburtsstadt. In den 1960er-Jahren wohnten hier 42'000 Menschen, vor gut zehn Jahren waren es noch 37'504 und Ende 2021 36'915. Doch warum zieht niemand nach La Chaux-de-Fonds? Die interviewten Jugendlichen finden die Stadt «stillos», sie vermissen einen Starbucks oder trendige Kleiderläden. Und nach 20 Uhr sei die Stadt tot. Der frühere Stadtpräsident und SP-Nationalrat Francis Matthey streicht jedoch das grosse kulturelle Angebot heraus: mehrere Kinos, ein Theater mit eigenem Ensemble und ein legendärer Konzertsaal. Ohnehin habe das Wachstum längst eingesetzt, sagt Matthey, man sehe es einfach nicht. Wenn man Leute mit Kurzaufenthaltsbewilligungen, Grenzgängerinnen oder Flüchtlinge zur Einwohnerzahl addiere, sei man sogar gewachsen. Stadtpräsident Patrick Herrmann ist sich sicher, dass der Aufschwung kommen wird: Noch nie seien in La Chaux-de-Fonds so viele Immobilien gehandelt worden wie im letzten Jahr. Die Unternehmen würden verzweifelt nach Fachpersonal suchen. Zudem habe man in Zeiten des Klimawandels als Stadt auf 1000 Metern Höhe einen grossen Standortvorteil. Weitere Meldungen: – Anlässlich der Volksabstimmung vom 12. März über die Bebauung des Viererfelds in Bern berichtet ‹Der Bund› über «die nächste Schlacht der bunten Widerstandstruppe». Wann immer die Stadt Bern ein grosses Entwicklungsprojekt vorlege, vereinten sich «alte Bekannte» zum Widerstand. Was treibt Arpad Boa, Jürg Schweizer, Simone Machado, Alexander Feuz und Vera Weber an? Und wa...