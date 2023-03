So soll das neue Kunsthaus Baselland in Zukunft aussehen. Fotos: Buchner Bründler

Auf dem Dreispitzareal laufen die Bauarbeiten für das neue Kunsthaus Baselland, berichtet die ‹BZ Basel›. Auch in der Presse: die Renovation von ‹Le Cèdre›, Klimamassnahmen in Zürich und Mondholz in Gonten.

«Sie sind bereits von weit her sichtbar: die drei rund zwanzig Meter hohen Betontürme, die auf dem Dreispitzareal aus dem Dach einer ehemaligen Lagerhalle wachsen», schreibt die ‹BZ Basel› über die Baustelle für das neue Kunsthaus Baselland. «Die vom Basler Architektenbüro Buchner Bründler entworfenen Türme sollen durch ihre weiten Öffnungen das Tageslicht direkt in die darunter gelegenen Ausstellungsräume leiten und je nach Tageszeit unterschiedlich in die Räume lenken.» Die drei Pfeiler werden das teilweise zweistöckige Museum in verschiedene Ebenen gliedern und «Sichtbezüge zwischen den zwei Ausstellungsebenen bieten». Übergeben wird der Neubau voraussichtlich auf Ende des laufenden Jahres. Weitere Meldungen: – Jean Tschumis ‹Le Cèdre›, der Hauptsitz der Groupe Vaudoise Versicherungen, wird für 25 Millionen renoviert und soll offener und heller werden. ‹24heures› berichtet. – «Stadt Zürich lässt sich den Kampf fürs Klima einiges kosten»: Bis 2035 soll Zürich 130 Millionen Franken aufwenden, um die Stadt grüner zu machen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Der Umbau des UBS-Gebäudes am Paradeplatz in Zürich verzögert sich. Die Neugestaltung durch Herzog & de Meuron hat Veränderungen erfahren, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Grosse Davoser Klinikbrache soll bewohnt werden»: Auf dem Areal der Valbella-Klinik in Davos Dorf sollen bis zu 150 Erstwohnungen entstehen. Dazu braucht es eine Umzonung, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «Finänzler mit hölzigen Ideen»: In Gonten (AI) entsteht eine Überbauung aus massivem Mondholz, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›....