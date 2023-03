Um mehr und schneller bauen zu können, sollen Baubewilligungsverfahren beschleunigt werden, ist in der ‹bz› zu lesen. Ausserdem in der Presse: Blumen so wertvoll wie Häuser, der Paradeplatz, Plastikfelsen.

«Knapp 37 Prozent der Wohnungen in der Schweiz werden von einer einzigen Person bewohnt. Und ein weiteres Drittel von zwei Personen. Der Trend zu kleineren Haushalten trug in den letzten Jahren mehr oder weniger gleich stark zum Haushaltswachstum und damit zur Wohnungsnachfrage bei wie die Zuwanderung», erklärt Martin Tschirren im Interview mit der ‹bz›. Der Direktor des Bundamts für Wohnungswesen bestätigt auch, dass ältere Menschen deutlich mehr Wohnfläche beanspruchen. Vielen fehle eine Alternative, in ihrem vertrauten Umfeld eine geeignete, kleinere Wohnung zu ungefähr gleicher Miete zu finden. Ein positives Gegenbeispiel liesse sich bei Genossenschaften beobachten, die Belegungsvorschriften kennen: «Fliegen die erwachsenen Kinder aus, ziehen die Eltern in kleinere Wohnungen.» Weil aber auch ein Rückgang beim Angebot neuer Wohnungen zu beobachten ist, macht Tschirren einen «brisanten Vorschlag», wie die ‹bz› im Lead schreibt. Vor allem bei grösseren, mehrstufigen Wohnprojekten – beispielsweise mit Quartierplan – würden die vielen Einsprachemöglichkeiten verzögernd wirken. «Vielleicht wäre ein Lösungsansatz, verschiedene Bewilligungsverfahren zusammenzulegen und sie so zu beschleunigen, ohne damit legitime Rechte einzuschränken. Ähnliches ist ja im Bereich der Energieproduktion vorgesehen. Diese Diskussion müssen wir führen.» Weitere Meldungen: – Warum Bern die Velohauptstadt ist (und nicht Zürich): mehr Platz, klarere Signalisation und kaum Velostreifen, die sich im Nichts auflösen. Die Vergleichsfahrt im ‹Bund›. – Eine Blume so wertvoll wie ein Haus: Warum die Tulpe schon Menschen in den Ruin getrieben hat. Der ‹Tages-Anzeiger› im Frühlingsgarten. – Vom Säumärt zum Paradeplatz: Wie der Bankenplatz Zürich entstand. Die ‹bz› begibt sich auf eine kurze Zeitreise durch 167 Jahre Stadtgeschichte. – Ein Uhu beflügelt New...