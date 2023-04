Visualisierung des Projekts ‹Baffi› von Barão-Hutter. Fotos: Barão-Hutter

Die Eigentümerschaft der hoch über Davos Platz thronenden Thurgauer Schaffhauser Höhenklinik (TSH) will das alte Klinikgebäude sanieren und zu einem «strukturierten Beherbergungsbetrieb» umfunktionieren. Dafür hat sie einen privaten Ideenwettbewerb mit vier Architekturbüros lanciert. Das Preisgerichts hat sich für das Projekt ‹Baffi› des St. Galler Architekturbüros Barão-Hutter entschieden, wie die ‹Südostschweiz› heute berichtet. «Wie ein geschwungener Oberlippenbart schmiegen die Architekten die Neubauten der markanten Geländekante entlang. Der hangseitige Erweiterungsbau soll als elegant geschwungener Baukörper entlang der natürlichen Topografie als Teil des Waldrandes aufgenommen werden.» Die Klinik und die Neubauten blieben volumetrisch getrennt, seien aber betrieblich eng miteinander verknüpft. Weitere Meldungen: – «Der ETH-Bericht ist einseitig und undifferenziert»: Im Streit um die Inschriften in der Zürcher Altstadt setzt sich der Heimatschutz zur Wehr. Die NZZ berichtet. – «Die Welt als Garten»: Passend zur Jahreszeit präsentiert das Vitra Design Museum mit «Garden Futures» eine Ausstellung über unsere Beziehung zur Natur. ‹BZ Basel› berichtet. – «Die Stadt hat den Teppich ausgerollt»: Die Fusion zwischen Bern und Ostermundigen werde in den Kanton ausstrahlen, sagen die beiden Gemeindeoberhäupter Alec von Graffenried und Thomas Iten im Interview mit dem ‹Bund›. – «Hickhack um Osttangente»: Die Basler Regierung ist einem Teilrückbau des Rheintunnels nicht abgeneigt. Die Baselbieter sagen: Nur unter Beibehalt der vollen Kapazität. ‹BZ Basel› berichtet. – «Boombranche Gewerbeboxen»: Erneut entstehen in Balsthal (BL) Co-Working-Spaces für kleinere Unternehmen aus modularen, individuell ausbaubaren Boxen in verschiedene Grössen. ‹BZ Basel› berichtet....