Das Basler Klybeck-Areal in der Planungsübersicht.

Gentrifizierung durch Transformationsareale? Transformationsareale wie das Klybeck führten nicht zu urbaner Verdrängung, zitiert ‹BZ Basel› eine Studie. Ausserdem in der Presse: die Stadthalle Chur und ein Tunnel für die Umfahrung Winterthur. 14.05.2024 10:42

Die Handelskammer beider Basel (HKBB) möchte mit einer Studie aufzeigen, «dass mehr Neubauwohnungen in einem Stadtquartier nicht zu höheren Mieten in den Bestandswohnungen» führen. ‹BZ Basel› berichtet. «Ein statistisches Fundament für die These, dass Gentrifizierung nicht durch Transformationsareale wie das Klybeck, das Lysbüchel oder den Dreispitz herbeigeführt wird, bildet das bereits zum Wohnquartier umgewandelte Erlenmatt-Areal», zitiert die Zeitung. Viele der dort Wohnenden seien aus dem umliegenden Quartier oder der Rest-Stadt zugezogen. Daraus folge eine «dynamische Kaskade freier Wohnungen» im Stadtgebiet – und damit keine Verdrängung von im Quartier Ansässigen. In der Studie nicht thematisiert sei die Tatsache, dass bereits heute stadtweit die Mieten steigen und Effekte auf das umliegende Quartier, die von einem zum vollwertigen Stadtteil entwickelten Transformationsareal ausgelöst würden, schreibt ‹BZ Basel›. Mit Blick auf das Klybeck-Areal meint die Studie, dass das künftige Stadtquartier zu einer markanten Verjüngung in der Bevölkerungsstruktur führen und die Familienquote erhöhen werde. Ausserdem werde die überdurchschnittlich hohe Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte das Klybeck künftig zu einem der belebtesten Stadtquartiere in der Schweiz machen. Die Entsiegelung von zugebauten Flächen und die Begrünung würden ausserdem dazu führen, dass das Quartier zu den grünsten des Landes gehöre. Weitere Meldungen: – «Neue Stadthalle Chur: Für das Schützenfest wird es knapp»: Die geplante Messe- und Eventanlage auf der Oberen Au wird bestenfalls im April 2026 fertig. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Lieber weniger Bäume als ein Riesenumweg»: Der Allschwiler Gemeinderat fordert vom Kanton Ausnahmebewilligung, um zwei Neubauten durch Wald zu erschliessen. Die ‹BZ Basel› berichtet. – Auch der Bund will die A 1 bei...