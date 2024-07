Bildschirmfoto des Hochhaus-Viewers Zürich.

«Je höher das Gebäude, desto strenger die Auflagen» Die Stadt Zürich hat neue Hochhausrichtlinien beschlossen. Tagi und NZZ berichten. Auch in der Presse: Wohnen im Spital, Erol Doguoglu und Bernard Tschumi. 04.07.2024 09:50

«Die Stadt Zürich verschärft ihre Regeln für Hochhäuser», titelt die NZZ. Nur noch in Altstetten und Oerlikon sollen Gebäude bis 80 Meter in die Höhe ragen. Ziel der neuen Richtlinien sei, mehr Verbindlichkeit für alle Beteiligten – vonseiten der Behörden wie auch der Planer und Bauherrschaften – zu schaffen, zitiert die NZZ Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau, aus. Zudem werde damit den drängenden Herausforderungen unserer Zeit, etwa in den Bereichen Ökologie und soziale Nachhaltigkeit, Rechnung getragen. So müssten die Bauherrschaften die graue Energie für den Bau und den Betrieb möglichst gering halten. Über muss nun das Stadtparlament entscheiden. Wann genau die angepassten Richtlinien in Kraft treten und ob es einer Abstimmung bedarf, ist noch unklar. Aktuell beobachte die Stadt laut ‹Tages-Anzeiger› zwei Trends: «Zum einen rücke das Hochhaus mit gemischter Nutzung immer mehr in den Fokus, zum anderen seien wieder Wohnhochhäuser im gemeinnützigen Segment in Planung, beispielsweise das Hochhaus der ABZ auf dem Kochareal.» Weitere Meldungen: – «Im Bauwesen tut man sich mit einer Fehlerkultur schwer»: Der St.Galler Kantonsbaumeister Erol Doguoglu spricht im Interview mit dem ‹St.Galler Tagblatt› über das Verfahren den Platztor-Neustart, die Bibliothek und neue Schulbauten. – «Wohnen im alten Kinderspital»: Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen möchte den Spitalbau aus den 1960er-Jahren für Wohnzwecke umnutzen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Alpine Solaranlage in Laax erhält Baubewilligung»: Zum Solarprojekt unterhalb des Vorabgletschers gab es keine Einsprachen, die Baubewilligung ist rechtskräftig. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Der Lausanner Architekt Bernard Tschumi erhält den ‹Grand Prix Grand Prix de l’Académie des beaux-arts› für sein Lebenswerk. ‹24heures› berichtet. – «Ange...