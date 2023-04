Die Thurgauer Gemeinde Berlingen am Bodensee. Fotos: Berlingen.ch

ISOS vs. Ortsentwicklung Berlingen sucht mit einem «schweizweit einzigartigen Projekt» einen Kompromiss zwischen Ortsbildschutz und Verdichtung. Auch in der Presse: Baubewilligungen in Zürich und ein Hochzeitskleid aus Sportpullovern. 18.04.2023 10:31

Der Dorfkern Thurgauer Gemeinde Berlingen gehört zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS), die zukünftige Ortsentwicklung will aber verdichteter bauen. «Einen gangbaren Weg finden trotz Widersprüchen: Das ist das Ziel des Pilotprojekts ‹Ortsbaulicher Entwurf Berlingen›», berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. Dafür hat die Gemeinde die Ortsplanungsrevision unterbrochen worden und arbeitet mit dem Verein ‹Forum Raumordnung Schweiz› zusammen. «Als nächster Schritt findet Anfang Mai ein sogenanntes Werkstattgespräch statt, wobei Lösungsansätze präsentiert und diskutiert werden. Mit dabei seien auch Vertreter der kantonalen Denkmalpflege und des Amtes für Raumentwicklung.» Die Denkmalpflege unterstützt das Projekt auch finanziell. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nach dem Zusammentreffen und Austausch der Beteiligten in geeigneter Form in die Ortsplanungsrevision eingebracht werden. Die Lösungsansätze könnten allerdings nicht nur für Berlingen hilfreich sein. «Viele Gemeinden haben das gleiche Problem mit den ISOS-Vorschriften auf der einen und den Verdichtungsvorschriften auf der anderen Seite», erklärt Gemeindepräsident Oswald. Weitere Meldungen: – «Soll das höchste Haus der Stadt St.Gallen unter Denkmalschutz gestellt oder zurückgebaut werden?», fragt das ‹St.Galler Tagblatt› mit Verweis auf die Kampagne des Heimatschutz zur Baukultur von 1975–2000. – «Ein Freiraum für Architekturaffine»: Für «Blooming City» haben sich in Basel lokale Baufirmen zu einer temporären Installation zusammengeschlossen. Angestrebt wird eine Schnittstelle für diverse Akteure des Innenausbaus. ‹BZ Basel› berichtet. – Vom Baugesuch zur -bewilligung braucht man in der Stadt Zürich fast ein ganzes Jahr, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›: «Das könnte das Ziel gefährden, bis 2050 einen Drittel p...