Visualisierung der geplanten Hochhäuser in Holligen. Fotos: Energie Wasser Bern

«Günstige Wohnungen, ein Park und drei Hochhäuser» EWB und die Stadt Bern stellen das Hochhausprojekt Holligen im Westen vor, der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: ÖV-Offensive im Kanton Bern und Mietpreisregulierung in Genf. 04.04.2023 10:24

«Der Unort in Holligen – eingequetscht zwischen Autobahn und Gleisen beim Berner Europaplatz – soll zum Verweilort werden», schreibt der ‹Bund› heute. Das Hochhausprojekt war lange in Planung, blockiert, doch nun haben der städtische Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) und die Stadt das Siegerprojekt des zweistufigen Gesamtleistungsstudienauftrag vorgestellt. Gewinner des Wettbewerbs ist das Team Halter AG als Gesamtunternehmen. Es finanziert das Unterfangen, entwickelt, plant und baut es mithilfe weiterer Unternehmen auch. «Im neuen Stadtteil ist eine gemischte Nutzung vorgesehen», schreibt der ‹Bund›. So soll auf dem gut erschlossenen Areal künftig gewohnt und gearbeitet werden. Konkret plant die Stadt drei Hochhäuser. Weitere Meldungen: – «Die Hälfte soll umweltfreundlich rollen»: Eine «ÖV-Offensive» hat das bernische Kantonsparlament verlangt. Nun legen die rot-grünen Verkehrsverbände Forderungen auf den Tisch. Der ‹Bund› berichtet. – Wie ist zu erklären, dass in Basel 30 und in Genf nur 0,4 Prozent der neu vermieteten Wohnungen Minergie-Standard aufweisen?, fragt die NZZ und will wissen, was die Preisexplosion in Genf mit der Mietpreisregulierung zu tun hat. – Warum der Kanton Baselland bereits nach sechs Jahren an der Dachkonstruktion des Busbahnhofs Laufen nachbessern muss, schreibt ‹BZ Basel›. Von fehlerhafter Bauplanung wolle der Kanton aber nicht sprechen. – «Er bohrt sich durch den Gotthard – draussen stehen sie im Stau»: Der ‹Tages-Anzeiger› bringt eine Reportage von der «Jahrhundertbaustelle». – Maschinen auf Beinen wurden bisher als Spielerei abgetan, schreibt die NZZ. «Doch die Zürcher Firma Anybotics stellt sie in Serie her – unter anderem für die Stadt Zürich.»...