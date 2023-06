Das Schänzli und die Birs sollen renaturiert werden. Fotos: Berchtold Lenzin Landschaftsarchitekten (Visualsierung)

Grüner Park statt Pferderennbahn Muttenz erhält an der Birs einen neuen Park. Die ‹BZ Basel› berichtet. Ausserdem in der Presse: der Abriss einer sanierten Siedlung, der Wohnungsboom auf Bauernhöfen und Widerstand gegen die Thursanierung. 15.06.2023 10:25

Die Planungen für die Umnutzung des Schänzli-Areals an der Birs bei Muttenz in einen Natur- und Erholungsraum machten am Dienstagabend den nächsten grossen Schritt: Die Muttenzer Gemeindeversammlung genehmigte den für die Umnutzung nötigen Planungskredit. Die ‹BZ Basel› berichtet. Ende Mai präsentierte der Gemeinderat das Siegerprojekt ‹Aqua Fera› des Basler Büros Berchtold Lenzin Landschaftsarchitekten. Die Birs soll mit einer Renaturierung zu einer Auenlandschaft werden und in Teilen auch zum Baden einladen. «Der südliche Teil des Areals wird vorwiegend der Natur überlassen. Im nördlichen Teil soll auch eine intensivere Nutzung mit Foodtrucks, Buvetten und kleinere Veranstaltungen möglich werden», schreibt die BZ. Weitere Meldungen: – Die Siedlung Heuried-Küngenmatt in Zürich soll «ökologischen Überlegungen» durch Neubauten ersetzt werden, obwohl sie vor drei Jahren eine neue Heizung und Solarpanels bekommen hat. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Die Laaxer Bevölkerung steht deutlich hinter einem alpinen Solarkraftwerk im Skigebiet. Der Strom soll für die Bahnen genutzt werden, berichtet die ‹Südostschweiz›. – «Die Angst vor dem Wohnungsboom auf Bauernhöfen»: Was Ostschweizer Parlamentsmitglieder zur Revision des Raumplanungsgesetzes sagen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die IG Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur macht mobil gegen die Thursanierung und will verhindern, dass für die Verbreiterung der Thur in Wattwil alte Bäume gefällt werden. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....