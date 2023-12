Grün oder Greenwashing: das Rendering der geplanten ‹Tour de Cèdres› in Chavannes-près-Renens. Fotos: Stefano Boeri Architetti

Eine Studie stellt dem bewaldeten Hochhaus in Chavannes-près-Renens eine schlechte CO2-Bilanz aus. ‹24heures› berichtet. Ausserdem in der Presse: zwölf autofreie Tage in der «teuersten Stadt der Welt».

Greenwashing bei der ‹Tour de Cèdres›? Eine Studie stellt dem bewaldeten Hochhaus in Chavannes-près-Renens eine schlechte CO2-Bilanz aus. ‹24heures› berichtet. Ausserdem in der Presse: zwölf autofreie Tage in der «teuersten Stadt der Welt». 30.11.2023 11:16

Das geplante Hochhaus in der Nähe von Lausanne spielt mit einer bewaldeten Fassade «die Öko-Karte», schreibt ‹24heures›. Die sogenannte ‹Tour de Cèdres› des Westschweizer Bauunternehmens Orlatti, nach Plänen des Architekturbüros Stefano Boeri Architetti, soll mit 80 Bäumen rund 3000 Quadratmeter begrünen. Der Waadtländer Ingenieur Julien Pathé von der Société Coopérative 2401 hat die CO2-Bilanz des Gebäudes berechnet und kommt laut ‹24heures› zum Schluss: in einem Zeithorizont von sechzig Jahren, müssten ungefähr 20'000 Bäume – also rund vier Hektaren Wald – gepflanzt werden, um die Co2-Emissionen zu kompensieren, die beim Bau des Gebäudes entstehen. Er verweist zudem auf das Gewicht der für die Bäume benötigte Erde und das damit verbundene zusätzlich für die Konstruktion des Gebäudes benötigte Material. Die Orlatti-Gruppe will Anfang 2024 das fertige Projekt präsentieren. Weitere Meldungen: – Ins Schloss Zizers zieht wieder Leben ein. Die Besitzerin hat rund 43 Millionen Franken investiert. Eng begleitet wurde der Umbau von der Bündner Denkmalpflege, berichtet die ‹Südostschweiz›. – «Keine Bau- und Wohngenossenschaft»: Der Gemeinderat von Flawil scheitert mit seinem Konzept zur Entwicklung des Stickerquartiers mittels Gründung einer Wohn- und Baugenossenschaft. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die Grünen fordern zwölf autofreie Tage pro Jahr in der Stadt Zürich. Die Velolobby hat dem Stadtrat eine Petition mit 4600 Unterschriften überreicht. Die NZZ berichtet. – «Zürich ist die teuerste Stadt der Welt»: Zusammen mit Singapur rangiert die Limmatstadt an der Spitze des neuen «Economist»-Rankings. Genf teilt sich den dritten Rang mit New York. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Warum wir nicht auf Kurs sind»: An der diesjährigen Klimakonferenz in Dubai wird Bilanz gezogen. Der ‹Tages-...