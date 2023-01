Der belgische Künstler und Opernregisseur Christophe Coppens greift zur Wiedereröffnung des Museum mit seinen zehn Installationen («De Tien») überraschend in die Ausstellungssäle ein. (Foto: KMSKA / Karin Borghouts)

Das Königliche Museum in Antwerpen stellt seine Schätze in renovierten Räumen aus. Ausserdem in der Presse: die Unterführung beim Bahnhof Zürich-Altstetten und die Blaue Post in Chur.