In Gstaad ist vieles möglich, was zunächst nicht möglich scheint.

Trotz Lex Koller gehören einem Omaner in Gstaad mehrere Immobilien. Wie das möglich ist, erhellt der Tages-Anzeiger. Weitere Meldungen: Lausanner Metro, Autobahnkirche von Herzog&deMeuron, Sennhof in Chur.

Golden Visa in Gstaad Trotz Lex Koller gehören einem Omaner in Gstaad mehrere Immobilien. Wie das möglich ist, erhellt der Tages-Anzeiger. Weitere Meldungen: Lausanner Metro, Autobahnkirche von Herzog&deMeuron, Sennhof in Chur. 28.04.2023 10:17

Die Lex Koller setzt Ausländerinnen und Ausländern Grenzen für den Erwerb und Besitz von Grundstücken und Immobilien: Höchstens 1000 Quadratmeter Land, höchstens 200 Quadratmeter Wohnfläche. In Gstaad jedoch besitzt ein Mann aus Oman mehrere Immobilien und Grundstücke. Warum das trotz Lex Koller möglich ist, zeigt der Tages-Anzeiger auf. Der Mann besitzt eine gültige Niederlassungsbewilligung C und fällt somit nicht unter die Lex-Koller-Bestimmungen, heisst es im Artikel. Dies, obwohl er seinen Lebensmittelpunkt vermutlich nicht in Gstaad hat. Das Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern erteilt solche Niederlassungsbewilligungen trotzdem – mitunter aus steuerlichen Gründen. Laut des Artikels leben «im zweitgrössten Schweizer Kanton derzeit 26 Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die sie aufgrund «wichtiger öffentlicher Interessen» erhalten haben. Neben fiskalischen Überlegungen können aber auch «kulturelle» oder «staatspolitische» Gründe ins Feld geführt werden, um jemandem den Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen.» Weitere Meldungen: – Herzog&deMeuron planen eine Autobahnkirche bei Andeer. Schon 2020 wurde das Projekt vorgestellt. Nun hat die «Stiftung Autobahnkirche Andeer-Val Schons» gemäss einer Meldung in der Südostschweiz Geld gesammelt – noch nicht für den Bau, aber immerhin für die Planung, die jetzt starten kann. – Der Kanton Zürich darf Elektroheizungen verbieten. Das Energiegesetz verstösst nicht gegen die Eigentumsgarantie, sagt das Bundesgericht. Die NZZ fasst zusammen. – Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangte die Anpassung aller Haltestellen des öffentlichen Verkehrs bis Anfang 2023. Aber längst nicht überall ist man soweit – vielleicht sogar fast nirgends. Der Kanton Zürich betreibt darum nun einen Ersatzfahrdienst, berichtet die NZZ. – Thema Wohnungsnot: Stadt und Genossensc...