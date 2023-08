Das umgenutzte Hallenbad ist beliebt im Quartier und der Region - bleibt die Kultur nach dem Abbruch? Fotos: Pius Amrein

Gibt es ein neues Neubad? Das Kulturzentrum Neubad muss bald wegen Abbruch schliessen. Und weiter: Wie wird etwas Welterbe, Hochhaussperre in Paris, Läden im Manor-Gebäude und Wohnpreis-Milderung in den Niederlanden 14.08.2023 09:32

Seit zehn Jahren schwimmen im Luzerner Neubad keine Menschen in Badehosen mehr, sondern sie baden (meist angezogen) in Kultur. Jetzt geht es um die Zukunft des beliebten Kulturzentrums, denn das alte Hallenbad soll abgerissen werden. Gibt es einen Neubau? Damit soll aber die Kultur nicht zu Ende sein, so die ‹Luzerner Zeitung›: «Das Neubad ergänzt nicht nur das glanzvolle KKL, sondern auch die populäre Schüür – das steht einer Kulturstadt wie Luzern gut zu Gesicht». Ausserdem in der Presse: - Wie wird etwas Unesco-Welterbe? Der Ethnologe Hans Brumann hat recherchiert, die ‹NZZ› interviewt ihn dazu: «Es kommt so gut wie alles auf die Welterbeliste.» - In Paris sollen keine Hochhäuser mehr entstehen. Nach dem Bau der Tour Montparnasse 1977 wurde ein stsrenges Reglement erlassen, das 2011 aufgehoben wurde. Nun soll es wieder gelten, wie in der ‹NZZ› zu lesen ist, denn neue Türme wie Nouvels Tours Duo gefallen nicht allen: «Doch die Stadtöffentlichkeit sieht das mehrheitlich anders. Diese Türme verkörperten alles, was vermieden werden müsste, um mittelfristig CO2-Neutralität anzustreben». - Jetzt ist bekannt, welche Läden in den Brannhof, also den ehemaligen Manor, an der Bahnhofstrasse einziehen werden: die teureren Linien bekannter grosser Modeketten, wie der ‹Tages-Anzeiger› weiss. - Auch die Niederlande sind mit Wohnungsnot und steigenden Preisen konfrontiert. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet dazu aus Rotterdam. Die Verwaltung probiert Massnahmen zum Quartierschutz aus. Ein "Quasi-Experiment" macht es möglich, zu überprüfen, ob sie funktionieren. - ...