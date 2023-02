‹House Waste›, generiert von DALLE (query: house waste)

Gemeinsam gegen ‹House Waste› Wie wenig das Diskutieren über zirkuläres Bauen noch mit der derzeitigen Baurealität zu tun hat, zeigt die Architekturkolumne im ‹Bund›. Ausserdem in der Presse: Digitaler Nomadismus und essbare Landschaft. 27.02.2023 11:39

In Anlehnung an den Begriff ‹Food Waste› kritisiert Kolumnist Dieter Schnell im ‹Bund› die noch viel grössere Ressourcenverschwendung, die durch den Abbruch zahlloser, noch brauchbarer Gebäude und Gebäudeteile verursacht werde – ‹House Waste› eben. Während Expert:innen an Hochschulen, an Fachtagungen und in Fachzeitschriften die Möglichkeiten eines ökologischen Umgangs mit Rohstoffen in der Bauindustrie diskutierten, sehe die Realität des Bauens noch anders aus. Viele Gebäude, die heute abgerissen werden, hätten noch nicht einmal die Hälfte ihrer möglichen Lebensdauer erreicht. Dies zeige auch ein Beispiel in Münsingen. Dort plane die Gemeinde, in einem einzigen Gebäude alle Verwaltungseinheiten zusammenzufassen. Für die gut einhundertjährige ‹Alte Mosti› am vorgesehenen Standort gleich neben dem Bahnhof sei der Abbruch beschlossen worden. Und dies, obwohl eine Machbarkeitsstudie aufgezeigt habe, dass das alte Gebäude saniert und in den Neubaukomplex integriert werden könnte. Auch sei einem im Umbau versierten Architekturbüro, das am ausgeschriebenen Wettbewerb mit einem Sanierungsprojekt teilnehmen wollte, eine Absage erteilt worden. Im Wettbewerbsprogramm könne man dafür nachlesen: «Das neue Gemeindehaus Münsingen soll insbesondere bezüglich Energie und Nachhaltigkeit Massstäbe setzen.» Auch dafür gebe es einen Begriff: ‹Greenwashing›. Weitere Meldungen: – In Mexiko-Stadt häufen sich Beschwerden über Mietzinserhöhungen und Zwangsräumungen. Im Zentrum machen sich Airbnb-Nutzer breit. Die ‹NZZ› berichtet, wie digitale Nomad:innen die Stadt verändern. – Im Wallis verwirklicht ein Gärtner seine Vision der essbaren Landschaft. Dabei lasse er sich nicht nur von seinem Wissen, sondern auch von Gefühlen leiten. Der ‹Tages-Anzeiger› spricht mit Gärtner Richard Wymann über Selbstversorgung in der Klimakrise. – In den St...