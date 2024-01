Besitzverhältnisse rund um den Zürichsee (grün: frei zugänglich, rot: Privatbesitz, helllblau: Natur, Strassen u. Ä.) Fotos: Simon Huwiler und Hochparterre

Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet, was laut Nein-Komitee gegen den Uferweg um den Zürichsee spricht. Auch in der Presse: GDAP gewinnt in Bex, der Thurgau verdichtet und St.Gallen plant Begegnungszonen.

Nach langer politischer Debatte um einen Seeuferweg steht die finale Volksabstimmung bevor. «Am Montag hat die Allianz gegen die Uferinitiative ihren Abstimmungskampf eröffnet», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. «Es sind zwei Hauptargumente, welche die Allianz anführt: Einerseits wäre ein durchgehender Zürichsee-Uferweg schädlich für die Natur und die Landschaft. Andererseits wäre er unverhältnismässig teuer.» Thomas Isler, Präsident des Zürichsee-Landschaftsschutzes, sieht im Anliegen der Initianten einen eklatanten Widerspruch: «Entweder ist der Mensch durchgehend präsent, oder es werden zwischendurch Nischen mit Flachwasser belassen. Diese sind nämlich enorm wichtige Kinderstuben für die Flora und die Fauna.» Für die noch zu bauenden 12,6 Kilometer Seeuferweg rechne der Regierungsrat mit Kosten von rund einer halben Milliarde Franken, sagt Nationalrätin Yvonne Bürgin «40 Millionen Franken pro Kilometer Weg, das wäre ein negativer Weltrekord.» Die Reaktion des Vereins ‹Ja zum Seeuferweg› erfolgte umgehend, berichtet der Tagi: Die Initiative verlange, dass die Zürcher Ufer durch die Verfassung geschützt werden, «denn die Seen gehören allen»: «Damit werden das öffentliche Interesse an der Zugänglichkeit zum Wasser und der Schutz der Ufernatur gegenüber den ungerechtfertigten Ansprüchen privater Grundeigentümer am Zürichsee gestärkt.» Das wiederum nütze der Bevölkerung im ganzen Kanton Zürich. Weitere Meldungen: – Das Genfer Büro GDAP gewinnt den Wettbewerb für das neue Gymnasium La Cible in der Waadtländer Gemeinde Bex. ‹24heures› stellt das Projekt vor. – «Nicht vor meiner Haustür»: Spätestens seit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes muss der Kanton Thurgau baulich verdichten. Das stösst vielerorts auf Widerstand, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «St.Gallen plant Dutzende neue Begegnungszonen»: Bis zu ...