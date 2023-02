Die Überbauung Burgernziel an der Thunstrasse in Bern. Fotos: dsar.ch

Die Überbauung Burgernziel in Bern von DS Architekten steht in der Kritik. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Zürich ohne Benzin- und Dieselautos und das Notkraftwerk in Birs.

Die Architektur der Überbauung Burgernziel in Bern und ihre Einpassung ins Quartier sorgen für «anhaltend negative Schlagzeilen», berichtet der ‹Bund› heute. Der Grund dafür liege weniger an den Qualitäten des Siegerprojektes ‹Bärn Ost› der Basler DS Architekten als an Einschränkungen bei der Ausführung des Projekts. Verantwortlich seien nicht nur «die Ertragsorientierung der Gebäudeversicherung als Hauptinvestor verantwortlich, sondern auch die strengen energetischen Vorgaben des Stadtrats und die verschleppte Strassenneugestaltung im Bereich Thunplatz-Burgernziel.» Im Zentrum der Kritik steht die Fassade des Gebäudes: «Die Monotonie der Fassade entlang der Thunstrasse wird durch die beigen Keramikplatten verstärkt. Das Material wurde verwendet, obwohl im Wettbewerb Klinker vorgesehen war», schreibt der Bund. Die Kritikerinnen monierten, der Totalunternehmer und der private Investor hätten das Projekt im Nachhinein «ökonomisiert», also auf maximalen Gewinn getrimmt, und entsprechend auch die Materialauswahl für die Fassade bestimmt. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Architekt Stefan Schwarz von DS Architekten aus Basel. Der Grund für die Veränderungen gegenüber dem Wettbewerbsprojekt liege auch in den Anforderungen des Stadtrats. Dieser habe erst nach der Entscheidung des Wettbewerbs den 2000-Watt-Standard und günstigen Wohnraum verlangt. Weitere Meldungen: – «Zürichs Verkehrsministerin will keine Benzin- und Dieselautos mehr»: Dank Bäumen und Velowegen soll Zürich dem Netto-Null-Ziel näher kommen – «und wird dabei immer mehr zur durchgeplanten Stadt», schreibt die NZZ. – Der Neubau der Luteren-Brücke in Ennetbühl SG ist eigentlich rechtskräftig. Nun fordert ein Bürger die Prüfung einer Sanierung und holt die Gemeinde Nesslau auf seine Seite. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Mahnmal? Oder Wunderwerk?»: In wenigen ...