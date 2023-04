Der Erweiterungsbau des Zürcher Opernhauses ist auf Fotos farblich nicht leicht zu fassen. Fotos: Wikimedia Commons/Roland zh

Fleischkäse: aufschneiden oder wegwerfen? In Zürich zeichnet sich die nächste Abrissdebatte ab: Das Opernhaus braucht dringend Raum, Claude Paillards ‹Fleischkäse› aus den 1980er-Jahren ist bedroht. 14.04.2023 10:29

NZZ: Das Zürcher Opernhaus hat grosses vor. In etwa zehn Jahren möchte es mit einem Umbau beginnen. Im Fokus der Pläne: der seeseitige und scheinbar sanierungsbedürftige Erweiterungsbau aus den achtziger Jahren, aufgrund seiner Farbe weitherum als ‹Fleischkäse› bekannt. Zuerst solle zwar eine Studie zeigen, ob er aufgestockt werden könne. Doch, so die NZZ, müsse diese Option «vor allem pro forma sauber geklärt werden, weil gegen Abriss und Neubau heute die Stichworte ‹Nachhaltigkeit› und ‹graue Energie› ins Feld geführt werden.» Auch der Verwaltungsratspräsident des Opernhauses, Markus Notter, bezeichne eine solche Lösung als «sehr anspruchsvoll». Tatsächlich sei es schwer vorstellbar, wie die vielen verschiedenen Ansprüche an ein Opernhaus der Zukunft in die bestehende Bausubstanz gepresst werden könnten, so die Zeitung. In 131 Räumen herrschen unzumutbare Arbeitsbedingungen. Die Not sei derart gross, dass schon 2025 als Übergangslösung ein Zusatzgeschoss auf den ‹Fleischkäse› gestellt wird. Vom Architekturwettbewerb, der voraussichtlich 2025 stattfinden wird, erhoffe man sich einen visionären Bau, der international Aufsehen erregen soll. Genannt werden die Oper von Oslo und die Elbphilharmonie in Hamburg. Der 60-Millionen-Franken-Kredit für den Bau des Architekten Claude Paillard (1923-2004) löste 1980 die Zürcher Jugendunruhen aus. «Zürichs meistgehasstes Gebäude» – in der NZZ erzählt Marius Huber die Geschichte des ‹Fleischkäses›: «Mit seiner empörenden Ehrlichkeit stellte der Anbau die Antithese zum Altbau dar, bei dem der schöne Schein über das Sein triumphierte.» Der Tages-Anzeiger weiss mehr zum geplanten «Überbrückungsneubau»: Er werde aus Holz geplant, umfasse 330 Quadratmeter und werde schon im Sommer 2024 entstehen. Der Entwurf stamme vom Architekturbüro EM2N. In einem Kommentar fordert Beat Metzler, dass das G...