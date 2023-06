Das Atrium des neuen Anbaus des Naturhistorischen Museums in Manhattan. Fotos: View Press/Corbis News

Studio Gang hat für das Naturhistorische Museum in Manhattan einen «spektakulären» Anbau entworfen. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: der Gateway Basel Nord und Apples Mixed-Reality-Brille.

Felsenschlucht aus Spritzbeton Studio Gang hat für das Naturhistorische Museum in Manhattan einen «spektakulären» Anbau entworfen. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: der Gateway Basel Nord und Apples Mixed-Reality-Brille. 06.06.2023 10:03

Der neue Anbau des Naturhistorischen Museums in Manhattan bietet den kleinsten Lebewesen den spektakulärsten Raum, schreibt die NZZ heute: «Das Architekturbüro Studio Gang hat mit Spritzbeton ein riesiges Atrium kreiert, das aussieht wie eine über Jahrtausende von Wind und Wasser geformte Felsenschlucht. Im Zentrum des 22'000 Quadratmeter grossen Gebäudes sind viel Licht und Luft sowie eine breite Treppe zum Steigen und Sitzen; die Ausstellungsräume befinden sich an den Rändern.» Das Gebäude erinnere mit seinen wellenden Wänden und langgezogenen Fenstern von aussen an jene der Pritzkerpreis-gekrönten Architektin Zaha Hadid. «Über die Erkundung dieses Raums möchten wir die Faszination dafür wecken, wie die natürliche Welt funktioniert», zitiert die Zeitung Anika Schwarzwald, Architektin bei Studio Gang. 465 Millionen Dollar hat der Anbau nach vier Jahren Bauverzögerung gekostet – 140 Millionen Dollar mehr als ursprünglich geplant. Gerade heute, gerade in den USA brauche es ein attraktives naturhistorisches Museum, das Kontexte aufzeige, finden die Museumsleute. «In diesem Land gibt es eine Art Wissenschafts- und Bildungskrise, viele Menschen glauben den Fakten nicht mehr», sagt die Architektin Anika Schwarzwald. Weitere Meldungen: – «Bereits nächstes Windrad am Horizont»: Die Energiegenossenschaft Adev möchte in Schweizerhalle ein weiteres Windkraftwerk bauen, während Muttenz noch über das erste abstimmt. ‹BZ Basel› berichtet. – Die geplante Terminal-Anlage ‹Gateway Basel Nord› im Basler Hafen befindet sich im Plangenehmigungsverfahren. Doch der Widerstand gegen das Projekt ebbt nicht ab, berichtet ‹BZ Basel›. – «Wohnungen gegen Zersiedelung»: Wohnbauförderung im Berggebiet und das Überleben der Dorfläden – die Bündner Regierung antwortet auf zwei Anfragen des Parlaments. Die Reaktion darauf ist durchmischt, schreibt die ‹Südos...