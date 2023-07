Die Fassade der Kalkbreite zur Strasse (Archivbild 2014). Fotos: Martin Stollenwerk

«Faulende Fassade» Die Überbauung Kalkbreite ist eine permanente Baustelle, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: Solarausbau in der Schweiz, kühlende Parkplätze und das kahle Aareufer. 18.07.2023 10:57

«Der Zürcher Genossenschaftssiedlung machen nächtliche Unruhestifter und eine faulende Fassade zu schaffen», schreibt die NZZ heute. «Der als Vorbild gerühmte öffentliche Innenhof der Überbauung Kalkbreite in Zürich ist eine permanente Baustelle.» Tatsächlich sei Wasser in die Fassade eingedrungen, worauf diese an manchen Stellen zu faulen begann. Wegen der Schäden muss der Erneuerungsfonds der Genossenschaft früher als erwartet angezapft werden, dies gehe aus ihrem Jahresbericht hervor. «Hintergrund ist eine spezielle Konstruktion, für die sich die Genossenschaft entschieden hatte, weil ihre Liegenschaft nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ökologisch Vorbildcharakter haben sollte», schreibt die NZZ. Die Fassade wirke zwar zur Strasse hin massiv, bestehe aber in Wirklichkeit aus einem nicht tragenden Holzrahmenbau, auf den ein mineralischer Verputz aufgetragen wurde. Dies, weil die Stadt in der Kernzone ein «murales Erscheinungsbild» vorschrieb. «Es sind nur punktuelle Schäden», zitiert die NZZ die Geschäftsleiterin der Genossenschaft. «Wir beheben die jetzt, damit wir nicht in ein paar Jahren die ganze Fassade abreissen müssen.» Abgebrochen werden musste derweil der Versuch, die grosszügige Dachlandschaft geöffnet zu lassen, die vom Hof aus über mehrere Treppen erreichbar ist. In der Kalkbreite habe es jedoch fast von Anfang an auch Nutzungskonflikte zwischen Bewohnerinnen und Auswärtigen, vor allem Jugendlichen, die spätnachts kamen, berichtet die NZZ. «Konsequenz: Die Genossenschaft mit dem progressiven Programm musste auf den Instrumentenkoffer des Spiessbürgers zurückgreifen, auf Absperrungen und Verbote.» Alles in allem zeigten diese Massnahmen offenbar Erfolg, die Klagen aus der Bewohnerschaft sein stark zurückgegangen. Weitere Meldungen: – Trotz Lieferengpässen und Fachkräftemangel wurden in der Schweiz im letzten Jahr 42’000 neue...