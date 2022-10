Die Gitterfassade aus alten Strommasten von Swissgrid. Fotos: Beat Ernst via rapp.ch

Fassade aus alten Strommasten Der Neubau von Primeo Energie besteht zu 70 Prozent aus wiederverwendeten oder recycelten Bauteilen. Die BaZ berichtet. Auch in der Presse: die neue Churer Stadtarchitektin und Massnahmen gegen den Strommangel. 14.10.2022 10:44

Am 22. Oktober öffnet das neue Science- und Erlebniscenter für Klima und Energie der Firma Primeo Energie in Münchenstein seine Tore. Der Neubau der Rapp AG aus Basel besteht zu 70 Prozent aus wiederverwendeten oder recycelten Bauteilen, berichtet die ‹Basler Zeitung›. So bestehe die Gitterfassade aus alten Strommasten von Swissgrid und Teile des Holzbodens aus einem alten Bootshaus in Kaiseraugst. Der Aussenbereich bestehe sogar zu über 90 Prozent aus wiederverwerteten Materialien. Der Grossteil davon sei in der Umgebung besorgt worden: Die Pflastersteine kommen vom Primeo-Energie-Areal in Münchenstein, aus dem Wenkenpark in Riehen und vom Schulhausgelände Neubad in Basel. Weitere Meldungen: – «Chur hat wieder eine Architektin»: Anne Pfeil wird neue Stadtarchitektin in Chur. Sie tritt ihr Amt im März 2023 an. Die ‹Südostschweiz› informiert. – «Kalte Büros, geschlossene Bäder, dunkle Strassen»: Um auf eine Strommangellage vorbereitet zu sein, haben zahlreiche Gemeinden Massnahmen ergriffen – nicht alle sind gleich sinnvoll, schreibt die NZZ. – «Strahlung im Schlossgarten»: Bund und Stadt Bern müssen den Park des Schlosses Bümpliz sanieren. Der Boden ist mit Radium belastet - Spuren einer schmutzigen Vergangenheit. Der «Bund» berichtet. – «Zürich darf nicht zu einer zweiten Stadt Zug werden»: Zürich sei «genug vermarktet», sagt der Co-Präsident der Stadtzürcher SP. Er will internationale Firmen künftig nicht mehr umwerben, weil Expats die Mieten in die Höhe trieben. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Ihr Blick hat das Bild von Graubünden geprägt»: In einem gemeinsamen Projekt haben das Staatsarchiv und das Institut Dicziunari Rumantsch Grischun über 11 000 Fotografien aus dem Nachlass von Christian und Hans Meisser digitalisiert. Ein Schatz wird zugänglich, schreibt die ‹Südostschweiz....