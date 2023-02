Blick Richtung Berns Westen mit den drei geplanten Hochhäusern und dem vierten Neubau davor in der Bildmitte. Fotos: Visualisierung PD

Die Beschwerde gegen den Studienauftrag für die Entwicklung des BLS-Areal in Ausserholligen ist vom Tisch. Auch in der Presse: der Gianni-Neubau in Basel und die Überbauung der Ruckhalde in St.Gallen.

Der Stadtberner Energieversorger EWB und das kantonale ÖV-Unternehmen BLS planen in Ausserholligen für rund 300 Millionen Franken vier Neubauten, von denen der höchste mit 110 Metern alle anderen Gebäude in der Region Bern überragen wird. Die beiden Unternehmen lancierten einen Studienauftrag, der zunächst die Gestaltung des Areals festlegen und im zweiten Schritt konkrete Vorschläge für die drei geplanten Hochhäuser hervorbringen sollte. Im Oktober 2021 wurden die drei Teams, die sich für die zweite Stufe des Studienauftrags qualifiziert hatten, über das Resultat informiert. «Ein Team konnte sich also freuen, doch die beiden unterlegenen Mitbewerber erhoben Beschwerde», schreibt der ‹Bund› heute: «Inzwischen sind die Beschwerden vom Tisch. Auf Anfrage bestätigt EWB: Nach der ersten Instanz – der Stadtberner Direktion für Sicherheit, Energie und Umwelt – sei auch das Regierungsstatthalteramt nicht auf die Beschwerden eingegangen.» Sieger des Studienauftrags ist die Halter AG. Laut ‹Bund› handelt es sich bei den unterlegenen Mitbewerber um HRS und Marti. Wie die Pläne aussehen, mit denen Halter den Studienauftrag gewonnen hat, wolle EWB erst im März an einer Medienkonferenz publik machen. Weitere Meldungen: – «Obwohl es noch gar nicht steht, sind im lange bekämpften Neubau am St.-Johanns-Platz schon fast alle Eigentumswohnungen verkauft», berichtet bz. Derweil sei ein politisches Geschäft noch hängig, das solche Abbrüche verhindern soll. – Der St.Galler Stadtrat hat den Sachverständigenrat für Städtebau und Architektur für die Periode 2023 bis Ende 2026 gewählt. Er setzt sich neu aus den Architekt:innen Marion Clauss und Maria Conen und Marc Loeliger zusammen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Warum es mit den Plänen für eine Überbauung der Ruckhalde kaum vorwärtsgeht»: Bis zu 400 Wohnungen könnten auf dem Hang entstehen,...