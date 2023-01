Europäische Kulturminister gründen Baukultur-Allianz Privatsektor, Zivilgesellschaft und Politik sollen eine nachhaltige Baukultur fördern. Die ‹Südostschweiz› berichtet. Ausserdem in der Presse: Solarstrom, Windparks und die neue Kantonsschule Sargans. 17.01.2023 10:32

Rund 30 europäische Kulturministerinnen und -minister haben am Montag in Davos eine Baukultur-Allianz gegründet. Die ‹Südostschweiz› berichtet. Bundespräsident Alain Berset hatte zur zweitägigen Konferenz am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) eingeladen. Bisher hat laut Berset in den Debatten um die Baukultur vor allem der Privatsektor gefehlt. Der Bundesrat will die Baukultur zu einem Instrument gegen die Klimaerwärmung machen. Eine gute Baukultur sei unverzichtbar, wenn es darum gehe, die Energiewende rasch zu schaffen und den Klimawandel zu bremsen, sagte er in seiner Eröffnungsrede am Sonntag. Es ist bereits die zweite Konferenz zum Thema Baukultur in Davos. Das letzte Mal hatte die Schweiz 2018 zu einer solchen Veranstaltung eingeladen. Weitere Meldungen: – Nach beendetem Rechtsstreit hat der Kanton St.Gallen die Planung des Neubaus der Kantonsschule Sargans wieder aufgenommen. Er beantragt einen Nachtragskredit von 7,5 Millionen Franken. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Jetzt geht es voran mit dem Solarstrom»: Die Treibhausgasemissionen steigen weltweit weiter, der Kohleabbau boomt – doch es gibt auch Lichtblicke für das Klima, schreibt die NZZ. – «Die Schweiz hat erst ein Dutzend Windparks»: Windenergie könnte Strom aus Solaranlagen gut ergänzen, doch der Ausbau harzt – jetzt sollen die Verfahren dafür einfacher werden. Die NZZ berichtet. – «Smart, stark und skurril»: Neben Autoneuheiten wurden auf der CES in Las Vegas auch einige neue Zweiräder vorgestellt. Allen gemein sind E-Antriebe, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›....