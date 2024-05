Der Investor Samih Sawiris will auf der Isleten-Halbinsel eine Hafenanlage bauen. Bild: PD

«Eine Marina hat am Urnersee nichts zu suchen» Heute in der Presse: Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee mit Landschaftsschützer Urs Steiger und die Kontroverse um den geplanten Spitalabbruch in Baden. 22.05.2024 10:10

Die ‹NZZ› fährt auf dem Vierwaldstättersee. Mit an Bord: Urs Steiger, Präsident des Landschaftsschutzverbands Vierwaldstättersee (LSVV). «Wer länger nicht mehr in der Innerschweiz war, ist oft entsetzt. Man hat das Seeufer als Idylle in Erinnerung und stellt fest, dass vieles verschandelt wurde», stellt Steiger gleich zu Beginn klar. Auf der Fahrt «vorbei an Erfolgen und Misserfolgen seines Verbandes» kritisiert Steiger unter anderem die Pläne für das Hotel Sonnenberg in Seelisberg (das Projekt widerspreche so ziemlich allem, was man sich unter guter architektonischer und landschaftlicher Qualität vorstelle) sowie das Projekt «Marina» von Samih Sawiris («Eine Marina hat am Urnersee schlicht und einfach nichts zu suchen»). Der LSVV sei durchaus dialogbereit, so Steiger. «Wir suchen das Gespräch und unterstützen Gemeinden und Investoren dabei, Projekte qualitativ hochstehend und damit landschaftsschonend zu realisieren.» Nur in ein, zwei Fällen pro Jahr führe der Dialog nicht zum Ziel. Dann greife der Verband zum letzten Mittel, der Beschwerde. Ausserdem: Der geplante Abbruch des alten Kantonsspitals in Baden gibt weiter zu reden: Das «Echo der Zeit» von Radio SRF hat mit zwei Gegnern des Abbruchs gesprochen. «Im Aargau und speziell in Baden herrscht ein riesen Raumbedarf», erklärte der Kantonsparlamentarier Jonas Fricker (Grüne) den Widerstand aus der Bevölkerung gegen den Abbruch. Dass man mit dem Gebäude 50'000 Quadratmeter Fläche einfach abreisse, sei «Vernichtung von Volksvermögen». In dem Gebäude liesse sich Wohnraum für schätzungsweise 275 Menschen schaffen, sagte derweil Marco Steinacher gegenüber SRF. Der Architekt aus Baden hat das Umnutzungspotenzial des Spitalgebäudes im Rahmen seiner Masterarbeit an der ETH Zürich untersucht. «Die Spitalleitung möchte keine Fragen mehr zum Abriss des alten Gebäudes beantworten», heisst es...