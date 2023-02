Die indonesische Inselgruppe Seribu, darunter die Insel Pari. Fotos: Rochelimit via Wikipedia

«Eine Insel klagt gegen Holcim» Der Schweizer Zementkonzern soll für seine Rolle beim Klimawandel Schadenersatz bezahlen. Ausserdem in der Presse: zum Tod von Beate Schnitter, Zürichs Wohnbaufonds und die Klybeckinsel ohne Bahn. 02.02.2023 10:46

Der Zuger Grosskonzern Holcim soll an drei Bewohner und eine Bewohnerin der indonesischen Insel Pari 14’700 Franken Schadenersatz zahlen - wegen seiner Rolle beim Klimawandel. ‹Tages-Anzeiger› und NZZ berichten. «Es ist das erste Mal, dass ein hiesiges Unternehmen wegen der Folgen des Klimawandels zur Rechenschaft gezogen werden soll», schreibt die NZZ in einer langen Reportage. «Die vier Indonesier fordern Kompensationszahlungen von Holcim sowie eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses. Im Sommer 2022 hatten sie beim Friedensrichter in Zug ein Schlichtungsgesuch eingereicht. Die Schlichtung ist jedoch gescheitert. Deshalb folgt jetzt die Zivilklage.» Der ‹Tages-Anzeiger› befragt verschiedene Politikerinnen und Experten: Es sei nicht unmöglich, das die Klägerinnen den Prozess gewinnen, meint Andreas Hösli, Experte für Klimarecht: «Der Druck auf Unternehmen wird wachsen.» Für Ständerat Ruedi Noser (FDP) ist klar: «Das ist ein Schauprozess für die Öffentlichkeit, um Spendengelder zu organisieren.» Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hält die Klage für «aktivistisch» und «generell wenig zielführend»: «Sie polarisieren und verbauen damit dem dringend notwendigen, konstruktiven Miteinander den Weg.» Dieser Meinung ist auch Holcim. «Wir glauben an Partnerschaften über die gesamte Wertschöpfungskette des Bausektors hinweg, um den Übergang zu einem Netto-null-Energieverbrauch gemeinsam zu beschleunigen.» Weitere Meldungen: – «Beate Schnitter stirbt mit 93 Jahren»: Schnitter hat die Schweizer Kulturlandschaft und das Bild der Stadt Zürich geprägt, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›: «Sie galt als Pionierin in einem von Männern dominierten Beruf.» – Der Zürcher Gemeinderat stimmt einem Wohnbaufonds über 300 Millionen Franken zu: NZZ und ‹Tages-Anzeiger› berichten über die Kontroverse im Zürcher Stadtparlament über Nutzen oder S...