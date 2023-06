Mariam Issoufou Kamara in einer Aufnahme von 2020.

«Eine hoffnungsvolle Stimme im Architekturdiskurs» Die NZZ widmet der Architektin und ETH-Professorin Mariam Issoufou Kamara einen Artikel. Ausserdem in der Presse: versiegelte Schweizer Städte, Basler Initiative gegen Abriss und ein Baupfusch in Wil. 27.06.2023 11:20

Die Architektin und ETH-Professorin Mariam Issoufou Kamara baue gegen die Klimakrise und das Vergessen afrikanischer Kultur an. «Kamara ist eine hoffnungsvolle Stimme im Architekturdiskurs, die aus dem lokalen Reichtum schöpft und daraus eine zeitgenössische Kraft entwickelt», schreibt Andres Herzog heute in der NZZ. Die Architektin baue keine lauten Gesten und verzichte auf Hightech-Lösungen aus dem Katalog der globalen Industrie. «Ihre Architektur ist vernetzt mit der Vergangenheit, mit den Menschen und mit der Erde, aus der sie geformt wird. Grundlagen, die für jede Baukultur elementar sind.» Seit 2022 unterrichtet die Architektin an der ETH am Lehrstuhl für architektonisches Erbe und Nachhaltigkeit. Auch in der Ausbildung will sie den Blick öffnen. «Wir betrachten oft nur ein paar Gebäude aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Handvoll Götter im Pantheon der Architektur.» Das habe etwas unglaublich Tunnelblickartiges. Architektur gibt es schliesslich schon seit Tausenden von Jahren. «Aber wenn wir uns nur auf ein paar Menschen und Projekte konzentrieren, dann sieht natürlich die ganze Welt gleich aus.» Ein Interview mit Mariam Issoufou Kamara gibt es auf Hochparterre.ch und in unserer Augustausgabe, die am 2.8. erscheint. Weitere Meldungen: – «Wir müssen aufhören, unsere Städte zu versiegeln»: GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy schreibt im ‹Tages-Anzeiger› einen offenen Brief an Anders Stokholm, der im August das Präsidium des Städteverbandes übernimmt. – Mit einer Initiative will der Basler Mieterinnen- und Mieterverband den Abbruch von Liegenschaften schwerer machen. Die Wohnschutzkommission sei de facto machtlos, sagt Kommissionsmitglied Beat Leuthardt in der ‹BZ Basel›. – «Keine Solaranlagen auf Liestaler Perrondächer»: Am Bahnhof Liestal nutzen die Bundesbahnen nur einen Teil des Potenzials, das sich für den Ausbau von...