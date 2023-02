Das Gebiet «Aesch Soleil» ist laut der «BZ» von kantonaler Bedeutung. Doch für den Quartierplan braucht es erst zonenrechtliche Grundlagen. Ausserdem in der Presse: Deutsche Städte und der Klimawandel.

Im Norden der Gemeinde Aesch soll ein neues Quartier entstehen, mit Wohnraum, Arbeitsplätzen und Grünräumen, schreibt die «BZ». Seit 2016 sind Gemeinde und einige Grundeigentümer am Entwickeln einer Planung das Gebiet von «Aesch Soleil». Neben dem Markennamen und der Website besteht auch schon ein Gesamtkonzept, das als Grundlage für die Weiterentwicklung von Teilgebieten des Areals dient. Doch für die Quartierplanung würden robuste zonenrechtliche Voraussetzungen und verlässliche Rahmenbedingungen vonseiten des Kantons und der Gemeinde fehlen, monieren einige Grundeigentümer. Der Baselbieter Kantonsplaner Thomas Waltert beschwichtigt gegenüber der «BZ»: «Die von der Gemeinde und vier Grundeigentümern initiierte Planung ist beispielhaft.» Nun gelte es, diese «städtebaulichen Strategien» mehrheitsfähig auszugestalten. Für die Gemeinde Aesch ist daher klar: Erst brauche es jetzt einen Gesamtüberblick. Die Zonenplanrevision von Aesch soll voraussichtlich 2023 in das Mitwirkungsverfahren gehen, so die Zeitung.