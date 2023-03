Versteigert für 190 Millionen Dollar: Das Flatiron Building in New York. Fotos: Werner Huber

In New York wurde das ikonische Flatiron Building versteigert. Ausserdem in den Medien: Liegenschaften der CS-Fonds in Graubünden, Zumthor-Modelle im Werkraum und blühende Zeiten in Bern.

Ein Bügeleisen für 190 Millionen In New York wurde das ikonische Flatiron Building versteigert. Ausserdem in den Medien: Liegenschaften der CS-Fonds in Graubünden, Zumthor-Modelle im Werkraum und blühende Zeiten in Bern. 24.03.2023 08:02

Das Flatiron Building in New York wurde vorgestern Mittwoch für 190 Millionen Dollar versteigert. Grund für die Versteigerung war ein Streit unter den bisherigen Eigentümern über die Zukunft des Hauses. Dies berichten verschiedene Nachrichtenagenturen und der ‹Spiegel›. Seit dem Auszug des Verlagshauses MacMillan Publishers 2019 stand es leer, und die fünf Miteigentümer konnten sich weder über die Renovierung noch über die Nutzung einigen. Ersteigert hat das Flatiron Building Jacob Garlick, Gründer des Investmentfonds Abraham Trust. Das offiziell ‹Fuller Building› genannte 22-geschossige Hochhaus entstand 1902 nach Plänen des Architekten Daniel Burnham. Es besetzt die spitze Ecke zwischen der Fifth Avenue und dem Broadway. Dies verhalf ihm zur Bezeichnung ‹Bügeleisen› – die sich auf das ganze Quartier, den Flatiron District übertrug. Weitere Meldungen: – Die ‹Südostschweiz› machte sich im Kanton Graubünden auf die Suche der Liegenschaften, die sich im Besitz der Fonds der Credit Suisse befinden. Dazu gehören bekannte Objekte wie die Blaue Post in Chur, das Stenna Center in Flims oder die Rehaklinik in Seewis im Prättigau. Insgesamt umfasst das Portefeuille der CS-Fonds in Graubünden acht Liegenschaften im Wert von 180 Millionen Franken. Die Zukunft der Fonds liege nun in den Händen der UBS, schreibt die Zeitung. Viel ändern werde sich vermutlich nicht. – Ebenfalls in der ‹Südostschweiz›: Der Werkraum Bregenzerwald im vorarlbergischen Andelsbuch präsentiert rund vierzig Architekturmodelle aus dem Atelier von Peter Zumthor. Anlass für die Ausstellung ist das Zehn-Jahre-Jubiläum des von Zumthor entworfenen Werkraum-Hauses. Kuratiert hat die Ausstellung die finnische Architektin und Kuratorin Hannele Grönlund. Sie war schon 2018 für die Präsentation der Zumthor-Modelle an der Architekturbiennale in Venedig verantwortlich. – D...