Drei Vorschläge zum Lärmschutz Die NZZ berichtet über die neuste Wendung im Streit um die Lärmschutzrevision. Ausserdem in der Presse: Design für alle?, ein barrierefreier Bahnhof und das Naturhistorische Museum Basel. 04.06.2024 10:39

«Jahrelang kämpfte der Zürcher Stadtrat in Bern für mehr Wohnungen an lauten Lagen. Jetzt macht er plötzlich einen Rückzieher», schreibt die NZZ über die neuste Wendung im Streit um die Lärmschutzrevision. Momentan lägen drei Vorschläge liegen auf dem Tisch: «Die vom Bundesrat vorgeschlagene Lüftungsfensterpraxis besagt, dass die Lärmschutzwerte in mindestens der Hälfte der Räume einer Wohnung eingehalten werden müssten. Gemessen wird dabei stets am offenen Fenster. Der Nationalrat will hingegen, dass die Grenzwerte an einem einzigen Fenster einer Wohnung eingehalten werden. Noch weiter geht der Ständerat: Gemäss ihm müssten die Vorgaben an gar keinem Fenster mehr eingehalten sein, solange das Gebäude über eine Komfortlüftung verfügt. Denn dann gebe es keinen Bedarf, bei geöffnetem Fenster zu lüften. Dies würde bedeuten, dass man nahezu überall bauen kann, was den Lärm betrifft.» Das Schlusswort in der NZZ bekommt der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach, der schon 2016 eine Gesetzesänderung forderte, damit die alte Lüftungsfensterpraxis wieder angewendet wird: «Leider hat das zuständige Bundesamt sieben Jahre lang alles blockiert.» In der Debatte hätten nun einige Leute «die Geduld verloren». Flach hofft, dass eine Kompromisslösung im Sinne des Nationalrats noch zustande kommt. Sonst drohe eine Volksabstimmung mit ungewissem Ausgang. Weitere Meldungen: – «Wie Design für eine gerechtere Welt aussehen kann»: Eine Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich zeigt Stühle, Teller und Prothesen, die den Alltag erleichtern. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Das geflutete Museum»: Der Rohbau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs in Basel steht im Grundwasser. Die ‹BZ Basel› gibt Einblick in eine spezielle Bauweise. – «Wir brauchen die Velowende»: Der neue Präsident der St.Galler Grünen redet im Interview mit dem ‹St....