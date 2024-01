Das Pontaise-Stadion in Lausanne im Jahr 1954. Fotos: ETH-Bibliothek, Bildarchiv

Die Saga der Pontaise Seit 25 diskutiert Lausanne über die Zukunft des Pontaise-Stadions. ‹24 heures› zeichnet die Saga nach. Ausserdem: Aufstocken in Zürich, heilende Wirkung von Architektur, ein Wabenhaus und eine Buchrezension. 11.01.2024 07:51

Am Mittwoch stellte die Stadt Lausanne die Pläne für den Umbau des Stadt Pierre-de-Coubertin vor. Die Zeitung ‹24 heures› nimmt dies zum Anlass, die Geschichte des Stadions La Pontaise nachzuzeichnen. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die 1954 erbaute Sportarena im Gebiet Plaines-du-Loup dem Abbruch geweiht. An der Stelle der Pontaise soll ein zentraler Teil des Projekts Métamorphose erstellt werden: ein Stadtviertel mit 600 Wohnungen mit Seeblick. «Das profitabelste Projekt der Métamorphose», das zur Finanzierung der Sportanlagen beitragen soll wie die Zeitung schreibt. In der ganzen Diskussion spielte der baukünstlerische und historische Wert der Pontaise lange Zeit eine Nebenrolle. Noch 2016 hiess es seitens der Stadt: Nach dem Turnfest von 2025 wird das Stadion «keinen Gebrauchswert mehr haben». Vor drei Jahren jedoch legte eine Sonderkommission für die Bewertung des architektonischen Erbes des 20. Jahrhunderts einen Bericht vor, der empfiehlt, die Pontaise als «Modell der Nachkriegszeit» unter Schutz zu stellen. Im letzten Jahr legte die Commission du patrimoine Culture Immobilien eine Shortlist vor, die auch die Unterschutzstellung der Pontaise umfasste. Die Liste liegt, laut ‹24 heures› immer noch auf dem Schreibtisch von Staatsrätin Isabelle Moret. Der aktuelle Stand? «Wir suchen nun nach anderen Lösungen als dem Abriss», sagt Stadtpräsident Grégoire Junod der Zeitung. Dies könnte beispielsweise heissen, die Struktur des Ovals beizubehalten, aber andere Nutzungen einzufügen. Wie so etwas gehen könnte, zeigt ‹24 heures› anhand von vier Beispielen aus dem Ausland: London, Atlanta, Montréal und Helsinki. Weitere Meldungen: – In Zürich haben FDP, SVP, Mitte und GLP eine Volksinitiative lanciert, die es grundsätzlich erlauben soll, die ganze Stadt um ein Stockwerk zu erhöhen. Dies allerdings nur, wenn der Altbau erhalten bleibt. ...