Das Projekt «Viererfeld» sieht eine Überbauung mit Wohnraum für rund 3000 Personen, Platz für Gewerbe und Dienstleistungen sowie einem Stadtpark vor.

Am 18. Juni entscheidet die Stadt Bern über die Vergabe von Bauland an die Investoren. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Zürichs Wohnungsmarkt, Liestals Bahnhof und Röstis Verkehrspolitik.

«Die letzte Abstimmung zum Viererfeld» Am 18. Juni entscheidet die Stadt Bern über die Vergabe von Bauland an die Investoren. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Zürichs Wohnungsmarkt, Liestals Bahnhof und Röstis Verkehrspolitik. 25.05.2023 07:29

«Ein zweifaches Ja am nächsten Abstimmungssonntag vorausgesetzt, steht dem Bauprojekt nichts mehr im Weg», schreibt der ‹Bund›. «Am Rand der Länggasse entstehen dann rund 1140 Wohnungen für 3000 Bewohnerinnen und Bewohner, Räume für rund 700 Arbeitsplätze sowie ein Stadtteilpark.» Letztmals über das Projekt abgestimmt wurde vor gut zwei Monaten, als der 125-Millionen-Franken-Kredit für Infrastruktur und weitere Planung von 64,08 Prozent der Stimmberechtigten angenommen wurde. «Diese Abstimmung galt als letzte Möglichkeit für die Gegnerinnen und Gegner der Überbauung, diese noch zu verhindern», heisst es weiter. Ein Ja würde den Gemeinderat ermächtigen, mit der Hauptstadtgenossenschaft und der Mobiliar Asset Management AG jeweils einen Baurechtsvertrag abzuschliessen. So sollen von den rund 350 Wohnungen der ersten Etappe 200 von der Hauptstadtgenossenschaft und 75 von der Mobiliar Asset Management AG realisiert werden. Die vier weiteren Investoren der ersten Etappe sind die städtische Personalvorsorgekasse, die Pensionskasse der Berner Kantonalbank, die Burgergemeinde Bern und die Innere Enge Holding AG. Letzterer hat der Gemeinderat Bauland in eigener Kompetenz zugesichert, den drei anderen der Stadtrat. «Die Art der Vergabe der Baufelder wird von SVP, FDP und Mitte als intransparent kritisiert», schreibt der ‹Bund›, für sie sind die beiden Vergaben in Volkskompetenz ein «Feigenblatt» – während der Gemeinderat das restliche Areal «in einzelne ‹Portiönchen› unterteilt» habe, um diese selber vergeben zu können. Weitere Meldungen: – «Flucht aus überhitztem Wohnungsmarkt»: Bei Zürcherinnen und Zürchern ist Biel als Wohnort zunehmend beliebt. Was macht die Berner Seeland-Gemeinde so attraktiv? fragt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Umstrittene Passerelle für Schulkinder»: Der Zürcher Gemeinderat beschliesst nach dem tödlichen Unfall ei...